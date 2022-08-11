Станцію "Академік Вернадський" засипало снігом, замети сягають 5 метрів

Про це повідомили на сторінці Національного антарктичного наукового центру у facebook.

"Серпень приніс на "Вернадський" справжню зиму: там уже близько тижня не вщухають хуртовини й станцію постійно засипає снігом. Нині висота сніжного покриву на нашому острові Галіндез становить понад 2,2 м, а деякі замети сягнули п’яти метрів!"- йдеться у повідомленні.

Полярники можуть виходити на вулицю з балкона другого поверху.

Повідомляють, що до розчищення снігу долучаються всі учасники команди, адже підвищення температури до +1°C робить його надзвичайно важким і в умовах Антарктики швидко перетворює на кригу.

"Під час минулого прибирання посилився вітер, почався переохолоджений дощ, який намерзав шаром криги на дротах, обладнанні, станції, снігу та навіть на куртках полярників! Але оскільки заметілі тривають, то ожеледь вже вкривається новим шаром снігу”, – розказала метеорологиня 27-ї УАЕ Анжеліка Ганчук.

12 квітня на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" відбулася перезмінка українських антарктичних експедицій.

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