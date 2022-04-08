Присвячена пам'яті дідуся: сім'я з Уельсу вирушила у подорож по країні, щоб зібрати гроші для українських біженців

Про це пише Wales247.



Майкл, Давид і Річард планують завершити подорож від Кернарфона до Портковлу за шість днів. Мандрівка присвячена пам’яті їхнього українського дідуся Володимира. 160 миль – це відстань, яку він пройшов би від свого села в Західній Україні до найближчого безпечного кордону з Польщею. Вони сподіваються прибути до місця призначення, регбі-клубу Портковла, о 17:00 у суботу, 9 квітня.



Наразі вони зібрали зібрала 24 000 фунтів і сподіваються, що їм вдасться значно збільшити суму для надання медичної та гуманітарної допомоги українським біженцям.



Давид сказав: "Наш дід воював по всій Європі за незалежність України. Зрештою він опинився в Південному Уельсі і став громадянином Великобританії. Будучи юнаками, ми побачили його якості: теплоту, доброту, стійкість. Цінності, які зараз демонструє світові хоробрий український народ".



"Як і більшість людей, ми були в жаху від сцен після вторгнення в Україну і знали, що нам потрібно щось зробити, щоб допомогти. Вирішили пройти ту саму відстань, яку пройшов наш дід у 1942 році, щоб уникнути окупаційного російського режиму. Ця мандрівка зробить допомогу українському народу ще більш особливою", - додав він.

Раніше британець придбав будинок за £100 тис. для української сім'ї біженців. Джеймі Х'юз вирішив, що переобладнання прибудови його будинку займе багато часу і переглянувши пропозиції нерухомості придбав будинок для Марії та її синів 10, 12 та 14 років. Будинок розташований у місті Рексемі, що на північному сході Уельсу.