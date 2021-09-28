Притула підтвердив, що планує створити власну партію
Шоумен Сергій Притула підтвердив, що планує створити власну політичну партію, її назва поки невідома
Про це повідомляє 24 канал.
Назву майбутньої партії та інші деталі про неї обіцяв розповісти найближчим часом.
"Це очевидно буде політична партія. Поки що вона на етапі формування. Щодо неймінгу, брендингу – дайте мені трішки часу і я обов'язково все розкажу", – заявив політик.
За його словами, партія буде націлена на парламентські вибори.
“Звичайно, першочергово у планах на горизонті стоїть парламентська кампанія”,- запевнив він.
- Нагадаємо, що 7 червня Притула повідомив, що виходить із партії “Голос”.
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