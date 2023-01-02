Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд "Привабливий" імперський образ розбився на скелях реальності
OPINION

"Привабливий" імперський образ розбився на скелях реальності

Петро Олещук
2 січня, 2023 понедiлок
10:06
Погляд Петро Олещук

Цей рік перетворив термін "вісь зла" з чогось досить абстрактно-публіцистичного на цілком конкретне, матеріалізував цю саму "вісь"

Подумав, що цей рік перетворив термін "вісь зла" з чогось досить абстрактно-публіцистичного на цілком конкретне, матеріалізував цю саму "вісь". Весь адекватний світ розуміє, хто у цю "вісь" входить, і що провідний її суб'єкт — раша.

З останньою взагалі все дуже цікаво, бо так само виразно ми спостерігали повну деконструкцію "російського міфу", який формувався століттями. У його рамках "Росія" - це похмура, але своєрідним чином приваблива цивілізація, що має "велику культуру", та багато всього іншого цікавого та екзотичного для середньостатистичного європейця та американця. Звісно, були у світі й раніше люди, які цілком тверезо оцінювали т.зв. "Росію" як виразний глухий кут розвитку людства, злу та огидну імперію, що може і хоче лише руйнувати. Але у "широкого загалу" ставлення зберігалося цілком поблажливим.

Зараз усе не так. Точніше, рухається у напрямку до "усе не так", бо дуже вже багато індивідів з останніх сил хапаються за вигаданий образ "Росії", якої ніколи не існувало. До їх числа належить і папа Франциск, який все тужить за "російською культурою", але це все — тіні минулого.

Читайте також: У країні дебілів дебіл має народитися і не ставити питань

Дуже вже багато індивідів з останніх сил хапаються за вигаданий образ "Росії", якої ніколи не існувало. До їх числа належить і папа Франциск, який все тужить за "російською культурою", але це все — тіні минулого

Весь цей привабливий імперський образ розбився на скелях реальності. Реальності геноциду, злодійства, крадених унітазів та "чмобіків", котрих женуть на м'ясо.

Усі побачили просто зло, яке не має і не може мати напівтонів. У цій своїй абсолютності декому зло навіть видається карикатурним... "Ну не може ж бути так..." Може! Щобільше — так і є. Карикатурне, корумповане, тупе зло, яке від цього лише набуває повноти своєї злодійської природи

Читайте також: Хто мріє про столітню війну?

Усі побачили просто зло, яке не має і не може мати напівтонів. У цій своїй абсолютності декому зло навіть видається карикатурним... "Ну не може ж бути так..." Може! Щобільше — так і є. Карикатурне, корумповане, тупе зло, яке від цього лише набуває повноти своєї злодійської природи.

Намагаючись "погасити" Україну, вони навпаки знову і знову "підсвітлюють" свою власну природу, яка раніше для багатьох лишалася у темряві. Раніше — у доінтернетну епоху, коли можна було вигадати реальність, описати її у книгах та фільмах, і будувати легітимність, спираючись на таку вигадану реальність.

Але вигадки розпадаються, зникають на наших очах. Імперський міф перетворюється на анекдот, дійовими особами якого є: один бункерний дід, дебільний "тубільний" вождь з обслуги діда, кілька карикатурних генералів, агресивні алкоголіки та брехливі пропагандисти.

Імперський міф перетворюється на анекдот, дійовими особами якого є: один бункерний дід, дебільний "тубільний" вождь з обслуги діда, кілька карикатурних генералів, агресивні алкоголіки та брехливі пропагандисти

Читайте також: Росію можна трансформувати лише силою і примусом

Якби у людей, які диригують фінальним актом життя імперії, було стратегічне бачення, вони б уже перелякалися. Бо імперія може вижити у найтяжчих ситуаціях. Навіть, наприклад, втративши армію та частину територій. Все це можна повернути. Але імперія не може без пафосного, героїчного та серйозного міфу. Тому саме ця імперія саме тут і зараз приречена.

А Україна навпаки знайшла себе. Як персонаж мелодрами, який раптово вийшов з багаторічної коми, і згадав, хто він є. Дуже довгий час Україна просто не пам'ятала саму себе, самоусвідомлюючись як звичайний уламок імперії. Як уламок імперії вона загнивала так, як і сама імперія. Можливо, навіть у гірших формах. А чому? Бо уламок завжди гірший цілого, особливо якщо саме це ціле — це просто віджилий організм. Тому Україна мала або стати на шлях пошуку себе, або зникнути. Пройшовши близько до останнього, ми все ж постали на шлях до першого. І все інше (від дерусифікації та до військової співпраці з США) - похідне від цього самовіднайдення.

Україна знаходить себе, "Росія" - остаточно втрачає. І це зараз головне.

Джерело

Про автора. Петро Олещук, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Читайте також:
31 грудня, 2022 субота
На Ростовській АЕС сталась пожежа. Загинув 1 працівник
29 грудня, 2022 четвер
Герасімов і Шойгу можуть залишити Пригожина біля Бахмута, щоб той показав, який він полководець, - військовий експерт Мусієнко
Трапезна церква КПЛ
31 грудня, 2022 субота
Священники Московського патріархату провели останнє богослужіння у Києво-Печерській лаврі
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.95
    Купівля 39.95
    Продаж 40.77
  • EUR
    Купівля 41.53
    Продаж 42.69
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
2 січня
10:28
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 2 січня: скільки коштують долар та євро
10:19
Київ метро
На низці станцій київського метро через перепади напруги працюють не всі турнікети
10:12
обстріл Київ 31.12.2022
У лікарні помер ще один постраждалий від ракетної атаки на Київ 31 грудня
10:08
пропаганда_російське ТБ
На новорічні свята в Мелітополі перестало показувати пропагандистське телебачення
09:57
російські танки, окупанти, оркі
В українській розвідці не виключають, що росіяни можуть піти у наступ одночасно з півночі та сходу
09:51
Сумщина, Сумська область, російський обстріл
Ввечері 1 січня загарбники з артилерії двічі гатили по Сумщині
09:50
Зима, ЗСУ
Протягом останніх днів неподалік Кремінної точилися бої за ключову трасу на Луганщині, - британська розвідка
09:38
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Ворог підтягує ненавчені мобілізаційні ресурси на лівобережжя Дніпра, - Гуменюк
09:33
Світло
Київ повертається до відключень електроенергії після останніх атак росіян, - КМВА
09:19
У Куп'янську внаслідок обстрілів російських військ пошкоджені інфраструктура й будинки: місцева жителька дістала поранення
09:12
OPINION
Микола Княжицький
Путінська Росія — центр світової байдужості
08:59
Інфографіка
За добу Росія втратила в Україні 720 окупантів, 44 дрони, 9 бронемашин і 5 артсистем
08:48
Оновлено
Атака шахедів Київщина
Росія атакувала столицю та шість областей України: працювала ППО, є пошкодження енергооб'єктів
08:46
Обстріли Донеччини 31 грудня
У перший день року загарбники поранили одного мирного жителя Донеччини
08:40
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Українські захисники вночі збили 39 "шахедів", два "орлани" та ракету Х-59 
08:36
окупанти в Мелітополі
Під ранок рашистам було не до сну, - мер Мелітополя про вибухи в місті
08:32
Російські окупанти уночі гатили з важкої артилерії по Нікопольщині, зафіксовано понад 20 снарядів
08:09
Російський корабель
У Чорному морі на чергуванні перебуває великий десантний корабель РФ та ще п'ять суден
08:02
OPINION
Ян Валетов
Два шляхи для росіян: або нахер – у свою Тьмускорпіонь, або в наш чорнозем
08:00
Ентоні Блінкен
Блінкен привітав нового очільника МЗС Китаю, обговорили відносини між країнами
07:28
окупанти рф
Росіяни намагаються наступати по Бахмутському напрямку, на Херсонському - перегруповуються - зведення Генштабу
06:42
Ракетний удар
РФ через брак високоточних ракет змінює тактику атак по Україні, - розвідка
06:20
Володимир Зеленський
Прем'єр Японії збирається запросити Зеленського на саміт G7, - Nikkei
06:00
вибух
У Росії заявили, що "український безпілотник атакував" об’єкт енергопостачання у Брянській області
05:45
Жінка на автівці намагалася потрапити на територію штаб-квартири ООН
У Нью-Йорку жінка на автівці намагалася потрапити на територію штаб-квартири ООН
02:03
Віктор Онисько
У боях за Україну загинув режисер монтажу Віктор Онисько
2023, неділя
1 січня
23:45
Чехія
Чехія більше не співпрацюватиме з російським інститутом ядерних досліджень через війну РФ проти України
23:15
Що залишилося від ПТУ №19 у м. Макіївка
У новорічну ніч ЗСУ вдарили з HIMARS по казармі окупантів в Макіївці, - журналіст Казанський
23:02
російські танки, окупанти, оркі
Протягом першого січня РФ завдала 114 ударів по прикордонню Сумської області
22:18
МВФ
"Сповільнення трьох найбільших економік": МВФ попереджає про складніший рік для глобальної фінансової системи
21:22
Урсула фон дер Ляєн
Єврокомісія назвала головування Швеції в ЄС "вирішальним" для підтримки України
20:32
напад з ножем
На інавгурацію Лула да Сільви, який знову очолив Бразилію, хотів потрапити озброєний чоловік
20:05
OPINION
Ігор Гулик
"Тоска русская"
20:03
Володимир Зеленський
Російські терористи жалюгідними ввійшли у новий рік: Зеленський опублікував перше звернення у 2023 році
19:54
Успенський собор Києво-Печерської Лаври
У Києві церкву Московського патріархату не пустили до Верхньої Лаври. Вони молилися у Нижній
19:51
повітряна тривога
За 2022 рік в Україні пролунало 14 870 тривог
19:34
Єнс Столтенберг
"Ми маємо бути готові до довгого шляху": Столтенберг про війну в Україні
18:55
Окупанти
Окупанти обстрілюють Херсонщину, аби примусово "евакуювати" населення, а у Криму триває мобілізація,- Генштаб
18:50
книги
Гессе, Кафка, Пруст. Які твори літератури з 1 січня стали суспільним надбанням у США
18:39
Письменниця з Фінляндії на Новий рік "привітала" росіян снарядом
Письменниця з Фінляндії на Новий рік "привітала" росіян снарядом
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV