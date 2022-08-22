Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як повідомляють у Міністерстві, до них та до громадських організацій надходять звернення від ПриватБанку, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Люди скаржаться, що банк вимагає від них актуалізацію персональних даних.

За допомогою мобільного додатку "Приват24" або на сайті фінустанови клієнтам треба оновити інформацію стосовно адреси проживання і додати документ, що підтверджує місце проживання. Додатково можуть вимагати копії документів, зокрема, довідки про взяття на облік ВПО (навіть якщо такі дані вже надавалися банку або клієнт не має статусу ВПО). В окремих випадках вимагають прибути до відділення. Інакше попереджають, що протягом серпня заблокують рахунок.

Віцепрем’єрка Ірина Верещук вважає такі вимоги банку та блокування рахунків неприпустимими.

Мінреінтеграції звернулося до НБУ з проханням розібратися в ситуації, що склалася в державному ПриватБанку та вжити заходів реагування. Звернулись також безпосередньо к банку з вимогою припинити актуалізацію даних та масове блокування рахунків клієнтів, реєстрація місця проживання яких є тимчасово окуповані території України.

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