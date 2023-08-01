ПриватБанк подовжив термін використання всіх карток на 2 роки
З 1 серпня ПриватБанк продовжив період використання всіх карток на 24 місяці
Про це інформує пресслужба банку.
Зазначається, що нині клієнтам не потрібно перевипускати картки. Вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці.
За картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:
- оплата в магазинах по POS-терміналу;
- зняття готівки в банкоматах;
- операції в Приват 24;
- поповнення рахунку (будь-яким способом).
У банку додали, що для оплат в інтернеті користувачі мають створить Digital-картку у застосунку Приват 24 і перерахувати на неї кошти.
- 28 липня у застосунку ПриватБанку представили оновлення, зокрема функцію з переказом грошей на свою карту без поширення її номера.
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