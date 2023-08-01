ПриватБанк подовжив термін використання всіх карток на 2 роки

Про це інформує пресслужба банку.

Зазначається, що нині клієнтам не потрібно перевипускати картки. Вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці.

За картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:

оплата в магазинах по POS-терміналу;

зняття готівки в банкоматах;

операції в Приват 24;

поповнення рахунку (будь-яким способом).

У банку додали, що для оплат в інтернеті користувачі мають створить Digital-картку у застосунку Приват 24 і перерахувати на неї кошти.