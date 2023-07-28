У Приват24 з'явилася нова функція з переказом на свою карту

Про це інформує пресслужба.

"Для отримання переказу на свою картку, не обов'язково ділитися її номером. Формуйте оновлене посилання, щоб зручно приймати перекази на свою картку", - йдеться в заяві.

Повідомляється, для того, аби скористатися новою послугою, необхідно оновити застосунок Приват24. У ньому обрати картку в меню "Гаманець", далі натиснути на "Реквізити" та "Посилання". Після цього діліться з відправником лінком і отримуйте переказ. Водночас дані карти розкривати не потрібно.

Фото: ПриватБанк

Також у меню "Комунікації" розробники додали перехід на сайт всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?".

"Там ви знайдете Аптечку психологічної самодопомоги, яка містить дієві вправи та техніки для зняття напруги, та іншу корисну інформацію", - пояснюють у ПриватБанку.