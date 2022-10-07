Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Кожний регіон у РФ мав сформувати свій військовий підрозділ і місцеві підприємці мали фінансувати цю ініціативу Путіна, власне це вже є однією з лініій розколу РФ. От як раз, приватні армії Пригожина і Кадирова йдуть до того, аби якимось чином вже боротися за владу, якщо вони зараз посувають регулярну армію на другий план. Приватні армії та регіональні еліти, маючи під собою військові структури, дійсно є суттєвим чинником внутрішніх розладів, які можуть початися у РФ. А ми маємо лише підтримувати ці тренди", - прокоментував військовий експерт.



Сергій Згурець розповів, що за сьогоднішньою інформацією Інституту вивчення війни відомо, що Пригожин намагається створити чи створює потужний власний телеграм-канал на додаток тих каналів, які вели війну проти Шойгу та частково намагалися вдарити по Лаврову.



"І це є ознакою того, що ці угруповання вже створюють медійні ресурси, які скеровані на проблеми у середині країни. Тобто це стає каталізаторами нових протиріч, що достатньо показово, а також демонструє повне нерозуміння того, що відбувається на фронті та у самій РФ", - зазначив Згурець.

2 жовтня у звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що чеченський лідер Рамзан Кадиров і бізнесмен, власник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин розкритикували військове командування РФ після звільнення українськими воїнами Лимана на Донеччині

5 жовтня в ISW пояснили, чому Путін не наважився покарати Кадирова та Пригожина за критику міноборони РФ, оскільки боїться втратити їхню підтримку

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