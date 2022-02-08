Привласнення бюджетних коштів на понад 13 млн грн: в Херсоні депутату повідомлено про нову підозру

Про це йдеться на сайті Нацполіції.



Як розповів керівник відділу детективів обласного управління поліції Ігор Дем’янюк, слідчі встановили, що фігуранти розробили схему та привласнювали кошти місцевого бюджету, які були виділені на капітальний ремонт доріг на території селища.



"Вчора, 7 лютого, ексголові селищної ради повідомили про нову підозру в скоєнні злочину в складі організованої групи, якій нині інкримінують загалом 81 епізод. За висновками фахівців із судових будівельно – технічних експертиз, наразі порушення виявлені в ремонті 26 дорожніх ділянок", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що загальна сума привласнених бюджетних коштів становить понад 13 млн грн. Досудове розслідування триває.



Слідством перевіряються інші факти протиправної діяльності колишнього посадовця.



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