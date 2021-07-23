"Привласнення культурної та наукової спадщини": Сербія протестує через розміщення Хорватією Ніколи Тесли на монетах

Про це розповідає "Європейська правда" з посиланням на N1 info.



Центробанк Сербії заявив, що розміщення Хорватією зображення Ніколи Тесли на національній стороні євромонет після її приєднання до зони євро "означатиме привласнення культурної та наукової спадщини сербського народу".



"Знаменитий учений називав себе сербом за походженням", - зазначив центробанк, додавши, що якщо його зображення потрапить на хорватські монети євро, "напевно будуть вжиті відповідні заходи у відповідних установах Європейського Союзу".



Відзначимо, Нікола Тесла народився на території сучасної Хорватії, коли та була у складі Австро-Угорщини в сім'ї православного священника. Його мати також була донькою православного священника.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив у середу, що зображення Тесли з'явиться на монетах 50, 20 і 10 євроцентів, коли країна приєднається до зони євро.

І Сербія, і Хорватія вважають Теслу своїм, оскільки він був етнічним сербом, який народився і провів юність у Хорватії.

Мешканці Хорватії обрали мотиви хорватської національної сторони монет євро в інтернет-опитуванні. Хорватам пропонували вибрати між п’ятьма варіантами або внести свої власні. Зображення Ніколи Тесли було одним із понад 11 тис. пропозицій, і воно отримало понад п’яту частину всіх голосів.

Як результат, валютний комітет Хорватського центрального банку в середу визначив остаточну пропозицію мотивів, яка включала зображення Тесли на аверсі.

Іншими мотивами будуть хорватський герб, карта Хорватії, куниця (на честь якої названа хорватська валюта куна) та глаголиця.



Зазначимо, у Сербії Нікола Тесла зображеній на купюрі номіналом 100 динарів.