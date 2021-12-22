Привласнили 1,2 тис. гектарів землі у Житомирській області: ДБР викрило схему за участю чиновників

Про це повідомляє пресслужба ДБР.



Працівники ДБР повідомили про підозру керівнику одного з приватних підприємств, який спільно із державними реєстраторами та посадовцями Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області незаконно заволодів понад 1,2 тис. гектарів землі.



За даними слідства, чоловік у 2019 році став засновником приватного підприємства, яке оголосило себе правонаступником одного із колгоспів, що колись володів землями на Житомирщині.



Підприємець у 2020 році почав оформлювати право власності на землі об’єднаної територіальної громади на підставі державних актів щодо власності на землю цього колгоспу, які вже давно втратили чинність.



Державні реєстратори та посадовці Держгеокадастру зареєстрували за комерсантом комунальну землю площею більше ніж 1,2 тис. га ринковою вартістю понад 74 млн грн без правових підстав.



Підприємця підозрюєють у шахрайстві, вчиненому організованою групою, та зловживанні повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.



Нагадаємо, СБУ викрила посадовців на багатомільйонних махінаціях із землею в Обухівському районі Київської області.