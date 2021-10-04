Привласнили 2,7 млн грн: на Сумщині викрили схему розкрадання коштів з держбюджету

Про це передає пресслужба СБУ.

Зазначається, кошти розкрадалися на будівництві відділення для прийому хворих на COVID-19 та ремонті трьох амбулаторій.

"У жовтні 2020 року полтавська комерційна структура перемогла у відповідному тендері і мала одразу розпочати роботи. Усе це – щоб на початку 2021 року новозбудоване відділення вже приймало хворих", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами слідства, організатори оборудки систематично вносили неправдиві дані в бухгалтерські документи про начебто придбання будівельних матеріалів, крім того більшість робіт було виконано лише "на папері". Натомість "зекономлені" кошти зловмисники привласнювали.

Як свідчать підрахунки податківців та Держаудитслужби, внаслідок таких дій зловмисники незаконно привласнили 2,7 млн грн з державного Фонду боротьби з пандемією COVID-19.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, триває досудове слідство для встановлення всіх причетних осіб та повернення до бюджету незаконно привласнених державних коштів.

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