Привласнили понад мільйон на ремонті доріг після повені: СБУ викрила чиновників на Буковині
СБУ викрила схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ліквідацію наслідків масштабної повені у Чернівецькій області
Про це передає пресслужба СБУ.
"СБУ викрила схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ліквідацію наслідків масштабної повені, від якої у червні 2020 року постраждала Чернівецька область. За наявною інформацією, підрядник не виконав аварійно-відновлювальні роботи у повному обсязі, що дозволило привласнити бюджетні кошти у розмірі 1,3 млн грн", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, до оборудки причетні підрядник, який виконував роботи, а також посадовець, який здійснював технічний нагляд.
Зазначається, що угода на проведення капітального ремонту пошкодженої дороги була підписана посадовцями однієї із сільських рад Чернівецької області. За договором вартість робіт становила понад 5,5 млн грн.
"Втім, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи, фактично роботи не виконані в повному обсязі, що дозволило зловмисникам привласнити 1,3 млн грн державних коштів", - йдеться в повідомленні.
Наразі одному з учасників схеми оголошено про підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Триває слідство, у ході якого встановлюються всі причетні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.79
Купівля 26.79Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 31.36Продаж 31.77
- Актуальне
- Важливе