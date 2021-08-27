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Привласнили понад мільйон на ремонті доріг після повені: СБУ викрила чиновників на Буковині

27 серпня, 2021 п'ятниця
17:59
Кримінал

СБУ викрила схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ліквідацію наслідків масштабної повені у Чернівецькій області

  • Привласнили понад мільйон на ремонті доріг після повені: СБУ викрила чиновників на Буковині
  • Привласнили понад мільйон на ремонті доріг після повені: СБУ викрила чиновників на Буковині
  • Привласнили понад мільйон на ремонті доріг після повені: СБУ викрила чиновників на Буковині
  • Привласнили понад мільйон на ремонті доріг після повені: СБУ викрила чиновників на Буковині

Про це передає пресслужба СБУ.

"СБУ викрила схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ліквідацію наслідків масштабної повені, від якої у червні 2020 року постраждала Чернівецька область. За наявною інформацією, підрядник не виконав аварійно-відновлювальні роботи у повному обсязі, що дозволило привласнити бюджетні кошти у розмірі 1,3 млн грн", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, до оборудки причетні підрядник, який виконував роботи, а також посадовець, який здійснював технічний нагляд.

Зазначається, що угода на проведення капітального ремонту пошкодженої дороги була підписана посадовцями однієї із сільських рад Чернівецької області. За договором вартість робіт становила понад 5,5 млн грн.

"Втім, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи, фактично роботи не виконані в повному обсязі, що дозволило зловмисникам привласнити 1,3 млн грн державних коштів", - йдеться в повідомленні.

Наразі одному з учасників схеми оголошено про підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Триває слідство, у ході якого встановлюються всі причетні.

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гроші
чиновники
СБУ
буковина
Чернівецька область
привласнені кошти
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