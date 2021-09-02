"Прийшла пора плащів і пальто": Наталка Діденко попередила про поривчастий вітер і прохолоду в Україні
В Україні 3 вересня буде прохолодно й вітряно, проте сонячні промені огорнуть територію країни
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
П‘ятниця, перша, осіння, буде в Україні сонячною.
Антициклон з центром над Великою Британією - такий впливовий, що визначатиме погоду завтра і в Україні.
Практично повсюди 3 вересня опадів не передбачається.
"Вдень в Україні буде багато сонця - якраз прийшла пора вигулювати нові світлі плащі, білі куртки, бежеві легкі пальто у поєднанні із загадковими темними окулярами", - зауважила вона.
Температура повітря вже не літня явно.
Найближчої ночі передбачається +5°C…+10°C, протягом дня завтра +14°C…+19°C, на Півдні до +20°C…+22°C.
Вітер дмухатиме з північного заходу, на Півночі, Сході, у Центрі та на Півдні України він ще втримається поривчастим, до сильного.
У Києві 3 вересня буде сонячно, вітряно та прохолодно. Вночі +5°C…+8°C, вдень +15°C…+18°C.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.89
Купівля 26.89Продаж 27.12
-
EUR
Купівля 31.71Продаж 32.1
- Актуальне
- Важливе