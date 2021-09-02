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Головна Суспільство "Прийшла пора плащів і пальто": Наталка Діденко попередила про поривчастий вітер і прохолоду в Україні

"Прийшла пора плащів і пальто": Наталка Діденко попередила про поривчастий вітер і прохолоду в Україні

2 вересня, 2021 четвер
17:04

В Україні 3 вересня буде прохолодно й вітряно, проте сонячні промені огорнуть територію країни

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

П‘ятниця, перша, осіння, буде в Україні сонячною.

Антициклон з центром над Великою Британією  - такий впливовий, що визначатиме погоду завтра і в Україні.

Практично повсюди 3 вересня опадів не передбачається.

"Вдень в Україні буде багато сонця - якраз прийшла пора вигулювати нові світлі плащі, білі куртки, бежеві легкі пальто у поєднанні із загадковими темними окулярами", - зауважила вона.

Температура повітря вже не літня явно.

Найближчої ночі передбачається +5°C…+10°C, протягом дня завтра +14°C…+19°C, на Півдні до +20°C…+22°C.

Вітер дмухатиме з північного заходу, на Півночі, Сході, у Центрі та на Півдні України він ще втримається поривчастим, до сильного.

У Києві 3 вересня буде сонячно, вітряно та прохолодно. Вночі +5°C…+8°C, вдень +15°C…+18°C.

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