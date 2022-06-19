Прийшов час українським захисникам вийти з Сєверодонецька, - боєць ЗСУ Сазонов
Політолог та боєць ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що на Луганському напрямку ворог наступає зі сторони населених пунктів Тошківка, Оріхове, Попасна
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ситуація у Сєверодонецьку складна. Після того, як розбомбили третій міст, Сєверодонецьк виявився відрізаним від Лисичанська. Ворог знаходиться з трьох сторін. Мені знається, що треба наших військових виводити звідти. Причому, робити це треба було ще вчора. Виводити захисників у Лисичанськ. На Луганському напрямку ворог йде зі сторони Тошківки, Оріхове, Попасної. Тут багато роботи. З Сєверодонецька, на мій погляд, треба виходити. Триматися там нема за що", - пояснив Сазонов.
Сазонов також додав, що українці не хочуть втрачати жодного метра своєї землі.
"Цього не хоче влада та армія, ми не хочемо відступати. Але пріоритетом мають буди не території, а люди. Якщо знищать наших військових - захищати буде нема кому. Іноді краще відступити. Прийшов час залишити Сєверодонецьк і відійти", - підсумував Сазонов.
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