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Головна війна з Росією Прийшов час українським захисникам вийти з Сєверодонецька, - боєць ЗСУ Сазонов
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Прийшов час українським захисникам вийти з Сєверодонецька, - боєць ЗСУ Сазонов

19 червня, 2022 неділя
10:34
війна з Росією карта бойових дій Сєверодонецьк Лисичанськ Метьолкіне

Політолог та боєць ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що на Луганському напрямку ворог наступає зі сторони населених пунктів Тошківка, Оріхове, Попасна

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація у Сєверодонецьку складна. Після того, як розбомбили третій міст, Сєверодонецьк виявився відрізаним від Лисичанська. Ворог знаходиться з трьох сторін. Мені знається, що треба наших військових виводити звідти. Причому, робити це треба було ще вчора. Виводити захисників у Лисичанськ. На Луганському напрямку ворог йде зі сторони Тошківки, Оріхове, Попасної. Тут багато роботи. З Сєверодонецька, на мій погляд, треба виходити. Триматися там нема за що", - пояснив Сазонов.

Сазонов також додав, що українці не хочуть втрачати жодного метра своєї землі.

"Цього не хоче влада та армія, ми не хочемо відступати. Але пріоритетом мають буди не території, а люди. Якщо знищать наших військових - захищати буде нема кому. Іноді краще відступити. Прийшов час залишити Сєверодонецьк і відійти", - підсумував Сазонов.

  • На Донецькому напрямку росіяни ведуть бойові дії уздовж лінії зіткнення. Ворог шукає слабкі місця в обороні на Слов’янському напрямку й штурмує Сєверодонецьк
  • Окупанти перекидають до Сєверодонецька додаткові підрозділи реактивної артилерії. Проте українські військові відбили окупаційний штурм у районі Золотого й Богородичного

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