Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація у Сєверодонецьку складна. Після того, як розбомбили третій міст, Сєверодонецьк виявився відрізаним від Лисичанська. Ворог знаходиться з трьох сторін. Мені знається, що треба наших військових виводити звідти. Причому, робити це треба було ще вчора. Виводити захисників у Лисичанськ. На Луганському напрямку ворог йде зі сторони Тошківки, Оріхове, Попасної. Тут багато роботи. З Сєверодонецька, на мій погляд, треба виходити. Триматися там нема за що", - пояснив Сазонов.

Сазонов також додав, що українці не хочуть втрачати жодного метра своєї землі.

"Цього не хоче влада та армія, ми не хочемо відступати. Але пріоритетом мають буди не території, а люди. Якщо знищать наших військових - захищати буде нема кому. Іноді краще відступити. Прийшов час залишити Сєверодонецьк і відійти", - підсумував Сазонов.

На Донецькому напрямку росіяни ведуть бойові дії уздовж лінії зіткнення. Ворог шукає слабкі місця в обороні на Слов’янському напрямку й штурмує Сєверодонецьк

Окупанти перекидають до Сєверодонецька додаткові підрозділи реактивної артилерії. Проте українські військові відбили окупаційний штурм у районі Золотого й Богородичного

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