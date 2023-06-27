Про дипломатію Зеленського
Ізраїль ніколи не голосував за жодну антиукраїнську резолюцію, Україна за антиізраїльські — понад сотню разів
Дипломатія імені Зеленського приблизно така ж досконала, як решта галузей урядування (згадайте хоч наїзд на Байдена напередодні вторгнення). Але чомусь діяльність мельників-корнійчуків маса українців схвалює і практично беззастережно підтримує. Перед тим, як ви почитаєте чергові претензії українського посла до Ізраїля, зверну вашу увагу на таке:
- Ізраїль ніколи не голосував за жодну антиукраїнську резолюцію, Україна за антиізраїльські — понад сотню разів;
- Україна жодного разу не голосувала за Ізраїль, Ізраїль за Україну — понад десять;
- Україна ніколи жодним чином не підтримала Ізраїль у жодній війні, військовій операції чи конфлікті з ворожими країнами, котрі офіційно оголошують знищення Ізраїля своєю стратегічною метою, Ізраїль витратив на допомогу Україні сотні мільйонів шекелів.
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До речі, тільки за пів року там понад сто спроб терактів проти ізраїльтян (більшість зірвані). Когось в Україні це хвилює?
Якщо уряд Ізраїлю дозволить собі різке погіршення стосунків із московитами, безпека громадян погіршиться в рази. Ви серйозно вважаєте, що будь-який інший уряд діяв би тут проти інтересів свого народу? Коли в цих умовах українська дипломатія виходить із претензіями до Ізраїля, це виглядає ганебно.
Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.
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