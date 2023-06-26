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OPINION

Демарш українського посла в Єрусалимі: "Нейтральність" ізраїльського уряду виглядає чисто проросійською позицією

Віктор Трегубов
26 червня, 2023 понедiлок
12:03
Погляд Віктор Трегубов

Нарешті це було сказано вголос. Українське посольство в Ізраїлі опублікувало цей відчайдушний заклик. Тепер українського посла викликають до МЗС країни — смів сказати правду, паскудник такий

"Посольство України в Державі Ізраїль з сумом підкреслює, що чинний уряд Ізраїлю ступив на шлях тісної співпраці з Російською Федерацією.

Свідченням цього є низка доволі неоднозначних подій, що мали місце в першій половині 2023 року, разом із майже відсутністю ізраїльської гуманітарної допомоги Україні. Особливої уваги заслуговує безрезультатний лютневий візит міністра закордонних справ Ізраїлю в Україну, а також низка інтерв’ю прем’єр-міністра Нетаньягу різним медіа, включно з останнім для Jerusalem Post 22 червня.

В першу чергу, усі відповідні заяви прем’єр-міністра Ізраїлю були націлені на виправдання повної бездіяльності Ізраїлю щодо надання Україні безпекової допомоги в останні півтора року. Спочатку аргументи базувалися на особливих стосунках Ізраїлю з Росією в Сирії, та складній ситуації єврейського населення в Росії. Але в останніх інтерв’ю пролунали повністю вигадані та спекулятивні звинувачення у трансфері західної зброї з українських полів битв до сирійського та іранського режимів.

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Гірш того, нещодавно ізраїльський уряд успішно провів два раунди перемовин високого рівня із російським міністерством закордонних справ. На додаток було досягнуто згоди щодо відкриття нової російської дипломатичної місії в Єрусалимі, для якої навіть було виділено безплатну землю — що міністр закордонних справ назвав "великим досягненням".

Слід зауважити, що нахабна неповага до моральних кордонів була продемонстрована цілою низкою ізраїльських чиновників, які відвідали дипломатичний прийом російського посольства в Єрусалимі лише тиждень тому. Більш того, міністр закордонних справ Ізраїлю мовчазно проігнорував звичні антисемітські випади Путіна та його посіпак.

Поки демократичні країни накладають на Росію санкції як на державу-терориста, яка щоденно творить воєнні злочини, Ізраїль не наклав жодних, ба навпаки — за останні два роки збільшив двосторонню торгівлю з кривавим московським режимом.

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Поки народ України, включно із його великою єврейською громадою, стікає кров’ю під ударами російських ракет та іранських дронів, ізраїльський уряд, ховаючись під словесною демагогією про свою нейтральність (хоча зараз вже майже припинив це притворство), активно укріплює стосунки з Російською Федерацією. Насправді ж, якщо спуститися з небес на землю, так звана "нейтральність" ізраїльського уряду виглядає чисто проросійською позицією.

На жаль, ізраїльський уряд не надає особливої уваги думкам власного населення та не зважає на прохання світової єврейської діаспори, що одноголосно підтримує Україну в її двобої з російським державним тероризмом. Ми закликаємо ізраїльський уряд змінити свою позицію та підтримати Україну засобами захисту, щоб підтримати свободу та демократичній світовий устрій. Сподіваємося, що Ізраїль буде на правильному боці історії!".

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Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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