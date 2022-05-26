"Про порти говоріть з Україною, а не з нами": постпред РФ в ООН про відновлення експорту українського зерна

Про це пише Reuters.

Видання повідомляє, що відтоді як Росія вторглася в Україну 24 лютого, зернові відвантаження з чорноморських портів припинилися, а понад 20 мільйонів тонн зерна заблоковані в силосах. Водночас Москва говорить, що жахливий вплив західних санкцій, які запровадили проти Росії, порушив її експорт добрив і зерна.

Видання зазначило, що на Росію та Україну припадає майже третина світових поставок пшениці, в той час, як Росія також є ключовим світовим експортером добрив, а Україна – основним експортером кукурудзи та соняшникової олії.

Постійний представник РФ у ООН Василь Небензя сказав, що "формально добрива та зерно не під санкціями, але є проблеми з логістикою, транспортом, страхуванням, банківськими переказами", створені західними санкціями, які "заважають нам вільно експортувати".

"Ми готові експортувати добрива та зерно з наших портів на світовий ринок", – сказав він, додавши, що щодо українського експорту зерна: "Я вважаю, що про це треба домовлятися з українцями, а не з росіянами".

Видання посилається на чиновників, які кажуть, що для доступу до українських портів знадобиться російська угода. Вони визнають, що це російська блокада та необхідно гарантії безпеки.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який відвідав Москву та Київ минулого місяця, перебуває в "інтенсивних контактах" з Росією, Україною, Туреччиною, США та Європейським Союзом у спробі посередництва, як він називає, "пакетної угоди" щодо відновлення українського експорту продовольства і російського експорту продуктів харчування та добрив.

"Туреччина готова зробити свій внесок у своєрідний моніторинг цього експорту з Одеси через Чорне море, тому що Туреччина традиційно дуже сильна в Чорному морі, і вони готові допомогти", - сказав європейський дипломат на умовах анонімності.

Сполучені Штати та інші звинувачують Росію в блокуванні українських портів. Небензя сказав, що існує "безпечний коридор" довжиною 80 морських миль (148 км) і шириною 3 морські милі (5,5 км), що дозволяє отримати доступ до головного українського порту в Одесі, але Україні необхідно розмінувати шлях.

"Вони замінували порти, а не ми", - сказав Небензя. "Є коридор, який існує, яким вони не користуються".

Reuters пише що, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зневажливо висловився про те, що Москва хоче дозволити Україні відвантажувати зерно, сказавши на Всесвітньому економічному форумі в Давосі: "Кращого прикладу шантажу в міжнародних відносинах не знайти".

У ЄС не виключають "військову допомогу" для безпечного вивезення зерна з України морським шляхом.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відхилив пропозицію Росії послабити проти неї санкції в обмін на коридор для експорту зерна з України.

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