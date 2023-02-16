Почнемо з великого прихильника футболу. Тобто Поворознюка.

Зараз акцент його розкрутки змістився від "єдиного марафону" до сегмента медіа, наближеного до Ігоря Валерійовича Коломойського.

Чи ліплять з нього політичну фігуру? Так.

Чи піде він на вибори? Як самостійний проєкт — навряд. Просто тому, що я б йому і копійки на вибори не довірив. А ті, у кого ці гроші є — тим більше.

Але він цілком можливо буде "локомотивом" чергової Радикальної партії.

Тому що Юлія Володимирівна вже трохи вийшла в тираж, їй не вистачає експресії.

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А Олег Валерійович, хоч зараз і воює, але став трохи до біса токсичним, особливо після того, як його партія встигла попрацювати на підрядах у кожного олігарха по черзі.

Поворознюк. Зараз його покрутять. Аудиторія — зрозуміла. Ті люди, які були готові голосувати за ЮВТ гірших зразків. І за Ляшка з вилами

І ось Поворознюк. Зараз його покрутять. Аудиторія — зрозуміла. Ті люди, які були готові голосувати за ЮВТ гірших зразків. І за Ляшка з вилами.

Чи буде це мати успіх? Звісно, ніша у 10-15% для таких партій є і залишиться після війни.

І піде Поворознюк або як окремий проєкт.

Або разом з Юлією Володимирівною. Або з тим саме Ляшко, який вистрибне з небуття.

Вже й не знаю, які там зараз відносини.

Коротше, буде дуже цікаво.

І так. Пряму відповідальність за розкручування цього огидного персонажа несе влада.

Вони "стартували" його суспільну кар'єру.

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Про Арестовича

Він — молодець. Ні, це не комплімент. Це — констатація факту. Але він поводиться дуже розумно. Для того, щоб зайняти свій політичний сегмент. Він пре, як танк, у сегмент "особливий шлях" і "євроскептиків". Він буде протиставляти себе "радикальним націоналістам" (реальним чи вигаданим), "яструбам", "прихильникам ЄС і НАТО".

Він буде голосніше за всіх казати, що Європа й Америка допомагають нам недостатньо. Що в України "свій особливий шлях", що "українська і російська можуть співіснувати гармонійно", а з "новою Росією" (якщо Путіна усунуть) треба будувати дружні стосунки, бо "це наш сусід, і нам треба вчитися жити разом".

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Ні, казати він це буде не зараз. Хоча окремі елементи будуть вже. Основний наплив буде ближче до виборів. А вони рано чи пізно будуть.

Арестович буде для тих, хто зрозумів що ОПЗЖ їх обманювала. Але для тих, хто не готовий буде повірити у добрі наміри ЄС та НАТО. Хто буде невдоволений радикальною зміною культурної парадигми. Арестович буде "ОПЗЖ для нових патріотів, які не хочуть бути радикалами"

Арестович буде для тих, хто зрозумів що ОПЗЖ їх обманювала. Але для тих, хто не готовий буде повірити у добрі наміри ЄС та НАТО. Хто буде невдоволений радикальною зміною культурної парадигми. Арестович буде "ОПЗЖ для нових патріотів, які не хочуть бути радикалами".

І ось його чекає успіх. Усіх цих Бойко й інших екс-ОПЗЖ, які вціліють фізично і політично, просто змете. Якщо його власне его не знищить його проєкт у зародку. Але навряд.

Тому у мене для вас вже є погані новини. Десь до 20% наступного парламенту будуть займати "партія Арестовича" і "партія Поворознюків, Ляшко і Тимошенко", ультранародних популістів. Це 90 депутатів.

Було б непогано не дуже сильно вср*ти інші 360.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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