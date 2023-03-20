Про це в ефірі Еспресо заявила народна депутатка України від "Голосу" Юлія Клименко.

"Ми, як Верховна Рада, ще у 2022 році фактично імплементували Римський статут в національне законодавство. Там просто зробили виключення для наших військових. Вони можуть підпасти під розслідування передбачені статутом. Ми почули аргументи наших Збройних сил", - зазначила вона.

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За словами Клименко, на час війни, нардепи вирішили піти шляхом, коли імплементували фактично всі розділи Римського статуту в національне законодавство, не ратифікуючи його у цілому, щоб захистити військових.

"Наразі не йдеться про те, що ми будемо ратифікувати Римський статут. Є консенсусна позиція у Верховній Раді - якщо чогось бракуватиме для подальшого розслідування злочинів та його посіпак, ми будемо його далі імплементувати в національне законодавство", - підсумувала нардепка.