Про ратифікацію Україною Римського статуту наразі не йдеться через ризики для військових, - нардепка Клименко
Верховна Рада у 2022 році фактично імплементували Римський статут в національне законодавство та зробили виключення для наших військових
Про це в ефірі Еспресо заявила народна депутатка України від "Голосу" Юлія Клименко.
"Ми, як Верховна Рада, ще у 2022 році фактично імплементували Римський статут в національне законодавство. Там просто зробили виключення для наших військових. Вони можуть підпасти під розслідування передбачені статутом. Ми почули аргументи наших Збройних сил", - зазначила вона.
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За словами Клименко, на час війни, нардепи вирішили піти шляхом, коли імплементували фактично всі розділи Римського статуту в національне законодавство, не ратифікуючи його у цілому, щоб захистити військових.
"Наразі не йдеться про те, що ми будемо ратифікувати Римський статут. Є консенсусна позиція у Верховній Раді - якщо чогось бракуватиме для подальшого розслідування злочинів та його посіпак, ми будемо його далі імплементувати в національне законодавство", - підсумувала нардепка.
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