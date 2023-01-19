Про секретну зброю росіян
Не вірте цьому. Європа вже замерзла, Суровікін вже погасив нашу енергосистему, а циркони вже знищують планету...
Останніми днями багато говорять про нову секретну зброю росіян. І про те, як вони по-новому будуть воювати.
Так от, я хочу вам сказати: це повна маячня. Не вірте цьому. Європа вже замерзла, Суровікін вже погасив нашу енергосистему, а циркони вже знищують планету...
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Це повна маячня. Не вірте цьому. Європа вже замерзла, Суровікін вже погасив нашу енергосистему, а циркони вже знищують планету...
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На жаль, їхня війна — це знищений будинок в Дніпрі. І це їхня єдина стратегія: нічого нового вони не покажуть.
Окрім одного: я вперше за 10 місяців війни з упевненістю вважаю: в них скоро почнуться локальні соціально-економічні заворушення. Ще не глобальні, а саме локальні заворушення. Тому їм і потрібно злякати нас чимось.
Тому, русскій корабль за текстом…
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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