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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Про секретну зброю росіян

Вадим Денисенко
19 січня, 2023 четвер
08:07
Погляд Вадим Денисенко

Не вірте цьому. Європа вже замерзла, Суровікін вже погасив нашу енергосистему, а циркони вже знищують планету...

Останніми днями багато говорять про нову секретну зброю росіян. І про те, як вони по-новому будуть воювати.

Так от, я хочу вам сказати: це повна маячня. Не вірте цьому. Європа вже замерзла, Суровікін вже погасив нашу енергосистему, а циркони вже знищують планету...

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Це повна маячня. Не вірте цьому. Європа вже замерзла, Суровікін вже погасив нашу енергосистему, а циркони вже знищують планету...

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На жаль, їхня війна — це знищений будинок в Дніпрі. І це їхня єдина стратегія: нічого нового вони не покажуть.

Окрім одного: я вперше за 10 місяців війни з упевненістю вважаю: в них скоро почнуться локальні соціально-економічні заворушення. Ще не глобальні, а саме локальні заворушення. Тому їм і потрібно злякати нас чимось.

Тому, русскій корабль за текстом…

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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зброя
війна з Росією
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