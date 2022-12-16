Про що інтерв'ю Залужного?
Те, що Залужний лякає Захід страшною Росією, у якої безмежні ресурси за Уралом і проводить аналогії з Другою світовою, — правильно
Цільова аудиторія цього інтерв'ю:
1. Перший рівень — іноземні уряди, експерти та громадськість, їм доносили ключовий меседж: вони не повинні навіть починати думати, що війна вже неминуче йде до перемоги України та допомагати можна кволо.
2. Другий рівень — російські аналітики — які будуть шукати в його відповідях наші плани.
Українці — не цільова аудиторія цього інтерв'ю. Не ображайтесь. Те, що Залужний лякає Захід страшною Росією, у якої безмежні ресурси за Уралом і проводить аналогії з Другою світовою, — правильно.
Українці — не цільова аудиторія цього інтерв'ю. Не ображайтесь. Те, що Залужний лякає Захід страшною Росією, у якої безмежні ресурси за Уралом і проводить аналогії з Другою світовою, — правильно.
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Я виділяю у матеріалі дві ключові теми і єдине головне завдання.
Тема № 1 - Стратегічний план Росії та те, що нам треба, щоб його руйнувати.
Тема № 2 - Стратегічний план України та те, що нам треба, щоб його реалізувати.
Обидві теми об'єднує одне — відповідь: нам потрібна зброя, щоб перемогти. І її все ще недостатньо. Ми маємо достатньо людей і волі, але нам потрібна зброя.
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Зі своїм завданням Залужний впорався. У цьому інтерв'ю генерал дуже докладно розповів, що він дуже знає про плани ворога (і реальні, і гіпотетичні — спробу повторити наступ на Київ). І не розповів взагалі нічого про наші.
Єдиний меседж цього інтерв'ю, який треба сприймати буквально, — дайте нам ще зброї. Пан генерал не давав вам команди панікувати. Він сказав лише одне — якщо нам не дадуть зброї, будуть страждати цивільні та військові
Єдиний меседж цього інтерв'ю, який треба сприймати буквально, — дайте нам ще зброї. Пан генерал не давав вам команди панікувати. Він сказав лише одне — якщо нам не дадуть зброї, будуть страждати цивільні та військові.
Так, ворог деградує, його армія, економіка прямує до катастрофи. Але не час розслабитися. Попереду ще багато випробувань на фронті, в тилу, у дипломатів та політиків. Багато крові. Багато руйнувань. Але ми готові: до спроб атакувати Київ, до ризиків з боку Білорусі, до ризиків російської мобілізації. Ми готові наразі до всього. Головне — щоб нам давали зброю.
Взагалі ніяких прихованих сенсів там нема.
Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики
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