Сувора правда глобального буття в трьох пунктах:

1. Погане урядування (автократія, корупція, сваволя) - це правило, а гарне урядування (демократія, прозорість, права людини) - виняток.

2. Бідність (або всього суспільства, або ж кричуща нерівність між верствами) - це правило, багатство (загальне або ж низький коефіцієнт Джині) - виняток.

3. Війна (+внутрішні конфлікти та бандитизм) - це правило, мир (+внутрішня злагода) - виняток.

Правило підтримує себе само (через особливості людської природи), за винятки завжди слід боротися, і жодні докладені зусилля не гарантують, що в майбутньому правило не візьме гору

Читайте також: Про генезу поглядів Путіна

Правило підтримує себе само (через особливості людської природи), за винятки завжди слід боротися, і жодні докладені зусилля не гарантують, що в майбутньому правило не візьме гору.

Тому дивне не те, що ми живемо гірше, ніж хотілося б. Справжнє диво в тому, що ми живемо трохи краще, ніж могли б.

Однак якщо історія і вчить чомусь, так це тому, що завжди може бути гірше.

Джерело

Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.