Про сувору правду глобального буття
Дивне не те, що ми живемо гірше, ніж хотілося б. Справжнє диво в тому, що ми живемо трохи краще, ніж могли б
Сувора правда глобального буття в трьох пунктах:
1. Погане урядування (автократія, корупція, сваволя) - це правило, а гарне урядування (демократія, прозорість, права людини) - виняток.
2. Бідність (або всього суспільства, або ж кричуща нерівність між верствами) - це правило, багатство (загальне або ж низький коефіцієнт Джині) - виняток.
3. Війна (+внутрішні конфлікти та бандитизм) - це правило, мир (+внутрішня злагода) - виняток.
Правило підтримує себе само (через особливості людської природи), за винятки завжди слід боротися, і жодні докладені зусилля не гарантують, що в майбутньому правило не візьме гору
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Правило підтримує себе само (через особливості людської природи), за винятки завжди слід боротися, і жодні докладені зусилля не гарантують, що в майбутньому правило не візьме гору.
Тому дивне не те, що ми живемо гірше, ніж хотілося б. Справжнє диво в тому, що ми живемо трохи краще, ніж могли б.
Однак якщо історія і вчить чомусь, так це тому, що завжди може бути гірше.
Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань
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