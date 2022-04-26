Про успіх 9 травня в Росії можна забути, Путін може показати лише фейкові досягнення, — Маломуж
Генерал армії України Микола Маломуж переконаний, що перспектив святкувати 9 травня у Росії – мало
Про це йдеться в етері Еспресо.
Маломуж зауважив, що один зі сценаріїв, який Росія може втілити на 9 травня, це оголошення наступальних операцій, які розпочнуться саме після так званого Дня перемоги.
"Росіяни можуть стверджувати, що "момент істини наступає", тож з 9 травня, зокрема з параду вони нібито розпочинають наступальні дії, як колись ішли на фронт під Москвою. Такий сценарій можливий", – сказав генерал.
Також Маломуж додав, іншим сценарієм може бути демонстрація нібито “перемоги” Росії та завершення спецоперації.
- Нагадаємо, раніше під Москвою відбулася репетиція параду до 9 травня, літаки сформували у небі рашистську свастику Z
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