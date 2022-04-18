Під Москвою відбулася репетиція параду до 9 травня, літаки сформували у небі рашистську свастику Z

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Російські пропагандисти повідомляють, що до репетицій параду залучено понад 11 тисяч військовослужбовців та дві сотні одиниць техніки та авіації.

Репетиція параду відбулася у підмосковному селі Алабіно. У ній брали участь слухачі та курсанти військово-навчальних закладів та інших силових відомств, офіцери, сержанти та солдати з'єднань та військових частин Західного військового округу.

Зокрема, 8 літаків МіГ-29 пролетіли на у вигляді літери Z, яку називають сучасною рашистською свастикою.



25 березня повідомлялося, що в окремих федеральних землях Німеччині розпочали штрафувати за публічне використання російського окупаційного символу "Z".

29 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ запровадити кримінальну відповідальність за використання символу "Z", під яким російські окупанти знищують українські міста.

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