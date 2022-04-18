Під Москвою відбулася репетиція параду до 9 травня, літаки сформували у небі рашистську свастику Z
У Росії провели репетицію параду до 9 травня, під час якого винищувачі сформували у небі рашистську свастику Z
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Російські пропагандисти повідомляють, що до репетицій параду залучено понад 11 тисяч військовослужбовців та дві сотні одиниць техніки та авіації.
Репетиція параду відбулася у підмосковному селі Алабіно. У ній брали участь слухачі та курсанти військово-навчальних закладів та інших силових відомств, офіцери, сержанти та солдати з'єднань та військових частин Західного військового округу.
Зокрема, 8 літаків МіГ-29 пролетіли на у вигляді літери Z, яку називають сучасною рашистською свастикою.
- 25 березня повідомлялося, що в окремих федеральних землях Німеччині розпочали штрафувати за публічне використання російського окупаційного символу "Z".
- 29 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ запровадити кримінальну відповідальність за використання символу "Z", під яким російські окупанти знищують українські міста.
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