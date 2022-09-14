Про жінок, які через війну були вимушені покинути Україну: відбулася прем’єра документального фільму "Далі"
Прем’єра документального фільму "Далі" відбулася сьогодні, 14 вересня, на Youtube-каналі проєкту "Слух". Ця стрічка про українок, які через повномасштабне вторгнення Росії були вимушені залишити свої будинки у пошуках захисту в країнах Європи
Про це повідомило "Суспільне".
Як йдеться у повідомленні, сьогодні, 14 вересня, українське медіа "СЛУХ" і відеопродакшн KNIFE! Films презентували документальний фільм "Далі". Кіно про українок, які через повномасштабне вторгнення Росії були вимушені залишити свої будинки у пошуках захисту та допомоги в країнах Європи.
Через інтерв’ю з кожною героїнею автори фільму розповідають про їхній нелегкий шлях та переживання вибору, про життя у нових країнах і бажання повернутися додому.
"До подій 24 лютого, коли ми чули слово "війна", то в нашій уяві виникали місця бойових дій, окопи, кров, смерть. Але після повномасштабного вторгнення це слово стало для нас багатофункціональним... Люди опинилися у життєвих ситуаціях, місцях та обставинах, у яких не думали, що колись опиняться. Їм потрібно будувати нове життя: облаштовуватися на новому місці, вчити мову, починати все спочатку. Вони готові вступати на новий шлях і за цим цікаво спостерігати. Ось про це фільм "Далі", - сказав режисер фільму Артем Григорян.
Прем’єра відбулася 14 вересня 2022 на Youtube-каналі проєкту.
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