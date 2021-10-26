"Проаналізуємо більш детально": Ляшко пояснив, чому медики не підлягають обов'язковій вакцинації

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "УП".

За його словами, будь-який документ ухвалюється урядом з урахуванням ризиків, а ризик недопуску медичного працівника на місце роботи превалює над ризиком потенційного інфікування.

"Якщо в невеликому райцентрі з центральною районною лікарнею, не дай Боже, складеться ситуація, за якої два анестезіологи не захочуть вакцинуватись, то в цьому населеному пункті просто не буде медичної допомоги", - наголосив Ляшко.



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Він зазначив, що відсутність у медиків у списку ще не означає, що їх не внесуть до нього взагалі.

"Ми більш детально проаналізуємо категорії медичних працівників (які відмовляються робити щеплення - ред.) - це медсестра, лікар, лікар якого профілю, яких лікарень. Щоб після випуску наказу ми на 100% були впевнені, що він не вплине на універсальний доступ до послуг у сфері охорони здоров’я", - повідомив міністр.

Він додав, що наразі в Україні вакциновано більше ніж 50% медиків.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти коронавірусу.

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