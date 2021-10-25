Відсторонення від роботи працівників, які уникають обов'язкової COVID-вакцинації, почнуться з 8 листопада

Про це йдеться у Постанові Кабінету міністрів №1096 від 20 жовтня 2021 року, опублікованій на Урядовому порталі.



Згідно з текстом документу, керівникам державних органів, керівникам підприємств, установ і організацій з доручається забезпечити відсторонення від роботи працівників, обов'язковість щеплення від COVID-19 яких визначена переліком і які відмовляються або ухиляються від проведення щеплень.



Зазначається, що постанова не стосуватиметься тих працівників, які мають абсолютні протипоказання для щеплення від COVID-19 і надали відповідний медичний висновок.



Згідно з постановою, на час такого відсторонення оплата праці співробітника проводитиметься відповідно до законодавства. Відсторонення співробітників проводиться шляхом видання наказу або розпорядження керівника з обов'язковим доведенням його до відома осіб, які відсторонюються. Строк відсторонення встановлюється до усунення причин, які його обумовили.



У документі зазначається, що новий порядок набирає чинності з 8 листопада.

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