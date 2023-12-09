Проблем буде неміряно, але з такою конструкцією влади їх абсолютно неможливо вирішувати, - Рибачук
Український політик Олег Рибачук, ексвіцепрем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції, колишній шеф-секретаріату президента Ющенка, співзасновник руху ЧЕСНО, в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на Еспресо зазначив, що Україні потрібна життєстійка влада, підтримка суспільства, злагодженість і, звичайно, відсутність системної корупції, яка замикається на Банкову
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Це дивовижні особливості того, як організована українська влада і це дуже складно сприймається в Білому домі. Я вже про це говорив, що Зеленському не раз пояснювали, що в Україні має бути функціональний уряд, виконавча влада і центр виконавчої влади. Це не вулиця Банкова, це не Єрмаки і Єрмачата, а прем'єр-міністр, міністри. Зовнішня політика - це міністерство закордонних справ. Коли які-небудь заступники Єрмака говорять про те, що у Конституції записано, що президент здійснює зовнішню політику, а для того, щоб він здійснював свою зовнішню політику, президент призначає і звільняє міністра закордонних справ. Це окремо винесено в Конституції, тому, коли є міністерство закордонних справ, то ніякі заступники Єрмака чи Єрмаки не можуть це підмінювати. Це дикість, я не знаю, якими уже словами потрібно це пояснювати Зеленському. І тут слабкість", - заявив Рибачук.
За його словами, зараз Зеленському потрібно змінювати ситуацію з військовими.
"Андрій почав бити тривогу, як ми читаємо з "Української правди", нашіптувати президенту ще до того, як рік тому, коли ще ніхто нічого не говорив. От таких Андріїв треба звідти гнати поганою мітлою. І потрібно демонструвати цю єдність, а це Зеленський може робити. Він може показати, що вони зрозуміли глибину проблем і глибину загроз. Все одно, що у вас в голові, у тому мозку ви знаходите величезну пухлину з наривом і хочете цією головою щось там ефективно оперувати. Але так не може бути. І це звичайно відомо нашим європейським та американським партнерам. Тому Зеленському доведеться ці рішення приймати", - підкреслив співзасновник руху ЧЕСНО.
Рибачук наголосив, що далі Україні не буде легше: "Для того, щоб ми могли всі ці проблеми вирішувати, нам потрібно життєстійка, стійка влада і підтримка суспільства, злагодженість і, звичайно, відсутність системної корупції, яка замикається на Банкову. А ці ситуації колеги-журналісти ледве не щотижнево описують. І ми потім дивуємося, що на Заході гуляє ця тема і, мовляв, її треба якось спростовувати".
- Народний депутат ВР VIII скликання, спецпризначенець, офіцер ЗСУ Ігор Лапін висловив свою думку про причини протистояння між Офісом президента, яким керує Андрій Єрмак, і головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним.
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