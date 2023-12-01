Єрмак через причетність до критики Залужного б'є по репутації самого Зеленського, - нардеп Лапін

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Саме Офіс президента, а не сам президент, тобто "Офіс Єрмака", вступив у відкрите протистояння із Залужним. В інтересах якої країни це робиться? Про це має сказати наша контррозвідка СБУ, тому що намагання представників президентської фракції, політиків отримати доступ до документів, які доповідаються на Ставці Верховного Головнокомандувача, - це може робитися лише в інтересах якоїсь іноземної країни, зокрема країни-агресора. Або, наприклад, посіяти недовіру солдатів до вищого військового керівництва країни. Це може робитися лише завдяки активним заходам інформаційно психологічних операцій на користь країни-агресора, але Офіс президента який фактично сьогодні на чолі з "зеленим кардиналом", адже так Єрмака назвали в опитуваннях західні партнери, має всю владу", - сказав військовий.

Читайте також: The Economist: політична гризня в Києві. Колонка Віталія Портникова

Лапін вважає, що президент України Володимир Зеленський відійшов від управління державою в кадровій політиці та інших речах, які він доручив керівнику ОП Андрію Єрмаку.

"Президент Зеленський самоусунувся від виконання своїх повноважень, бо доручення прем’єр-міністру "секретарка" не може давати, одначе возвеличують Єрмака. Ми розуміємо, що, напевно, в Єрмака є дуже серйозний компромат саме на президента Зеленського. якщо він досі дає все більше і більше повноважень Єрмаку", - підкреслив нардеп ВР VIII скликання.

Він згадав поїздку Єрмака в США: "Представництво перетягнув на себе пан Єрмак і ці всі речі говорять лише про одне - Залужний це не є кадрова кандидатура, яка призначалася за поданням Єрмака, тобто Залужний не його людина. Сьогодні ми дивимося, як ставляться всі люди Єрмака, тому політики, дотичні до "Офісу Єрмака", якраз і займаються дискредитацією вищого командування Збройних Сил, і в першу чергу це б’є саме по репутації Зеленського".

Читайте також: Поміряли рейтинги й ошаліли. Чому Безуглу нацькували на Залужного?

За словами Лапіна, Зеленський не орієнтується, що відбувається.

"Якщо в сусідньому підрозділі у когось є претензія до мого солдата, то карати мого солдата якийсь там командир роти сусіднього батальйону не має, він має звернутися до мене, безпосереднього керівника, щоб я розібрався зі своїми підлеглими. Водночас представники президентської партії починають цькувати Залужного, але Зеленський не розуміє, що це цькують його, бо Залужний є його підлеглий на Ставці Верховного Головнокомандувача під час війни. Тобто вони через голову президента собі дозволяють атаки на Головкома", - підсумував офіцер ЗСУ і додав, що раніше Зеленський призначав своїх друзів, а тепер це робить керівник ОП.

Передісторія

Заступниця голови комітету з нацбезпеки Безугла звинуватила Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету ВР. На її думку, головком має піти у відставку.

“Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей, без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти”, — написала Безугла.

У Третій штурмовій бригаді, коментуючи заяву нардепки, зазначили, що "всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали свій ніс у справи мобілізації, війни та військових".

Секретар комітету ВР з нацбезпеки й оборони, народний депутат Роман Костенко заперечує, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав подавати якийсь план до комітету.

Читайте також: Що можна нагадати Мар'яні Безуглій

Депутат фракції "Слуга Народу" Ігор Кривошеєв повідомив, що зареєстрував постанову щодо відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки.

Безугла не вважає помилкою свої критичні пости на адресу Генштабу ЗСУ

Високопосадовець НАТО анонімно заперечив припущення, які лунають від окремих політиків в Україні, що "у Залужного немає плану".

Заява народної депутатки від "Слуги Народу" Мар'яни Безуглої про необхідність звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – її особиста думка та не є позицією Офісу президента чи Володимира Зеленського, - сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.