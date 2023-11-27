Про це вона розповіла в інтерв'ю BBC Україна.

"Це не помилка. Це частина айсберга усієї цієї правди, що відбувається, і чому я безпосереднім свідком є. Це я ще дуже делікатно сказала. Ми зараз на роздоріжжі і я взяла на себе цю ношу", - заявила нардепка.

Вона заперечує погодження заяв з Офісом президента.

"Можна сказати, що мене "прорвало". Це не через всі ці теорії, що я начебто "тестую реакцію суспільства". Я сама генерую собі тези. Звісно, я в комунікації зі своєю командою, але часто мені доводиться наполягати щодо певних моментів. Бо так вийшло, що з нардепів ніхто так глибоко не занурювався в те, що відбувається в ЗСУ", - додала Безугла.

За її словами, вона довго намагалась непублічно розв'язати питання ЗСУ, але не отримала конструктивної взаємодії від Генштабу.

"Я пишу очевидні речі, військові це прекрасно знають. Вони знають і про непотизм генералітету і про рішення "йдіть штурмуйте посадку прямо" і про те, яким чином готувалися бригади. Я вважаю, що ми маємо бути відвертими, не грати ні у внутрішні, ні у зовнішні політичні ігри. Є об’єктивна реальність: ЗСУ мають бути сучасними. Якщо вони не стануть сучасними – ми програємо. Ми не переможемо Росію кількістю", - наголошує нардепка.

Безугла не розповіла, кого б хотіла бачити на посаді Головнокомандувача ЗСУ.

"Я не буду говорити про кадрові рішення. Але якщо ви питаєте мою думку, то я вважаю, що ніхто з попередньої когорти представників генеральських фракцій не має отримати цей пост", - додала вона.

За її словами, в керівництво мають прийти офіцери ЗСУ з нижчої ланки.

"Є серед генералітету буквально 5% "білих ворон" в їхньому негативному відборі. Але є багато бойових офіцерів на рівні командирів бригад, яких треба рухати вгору. Але їх не рухають, там "скляна стеля". Чому не поставити того ж полковника на генеральську посаду?", - сказала нардепка.

Безугла також запевняє, що не допустила розкриття держтаємниці, оприлюднивши дані про мобілізаційний план на наступний рік: "Ні, це не державна таємниця. По-перше, я оприлюднила приблизні дані і написала, що "не менше 20 тисяч". Я провела попередню експертизу, перед тим, як це написати".

Вона продовжує наполягати на відсутності в ГШ "плану дій" на 2024 рік. За її словами, про це "знають всі в нашому середовищі і знають партнери".

Генеральний Штаб ЗСУ відмовився відреагувати на обвинувачення зі сторони Безуглої у коментарі виданню, зауваживши, що тут немає чого коментувати.

Передісторія

Заступниця голови комітету з нацбезпеки Безугла звинуватила Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету ВР. На її думку, головком має піти у відставку.

“Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти”, — написала Безугла.

У Третій штурмовій бригаді, коментуючи заяву нардепки, зазначили, що "всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали свій ніс у справи мобілізації, війни та військових".

Секретар комітету ВР з нацбезпеки й оборони, народний депутат Роман Костенко заперечує, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав подавати якийсь план до комітету.

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