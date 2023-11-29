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В ОП заявили, що висловлювання нардепки Безуглої не відображають позиції Зеленського чи Офісу

29 листопада, 2023 середа
19:21
Суспільство Михайло Подоляк

Заява народної депутатки від "Слуги Народу" Мар'яни Безуглої про необхідність звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – її особиста думка та не є позицією Офісу президента чи Володимира Зеленського

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив в ефірі радіо НВ

"Якщо ми будемо підігрувати будь-яким подібним розмовам про те, що там потрібні якісь відставки і так далі, тому подібне, це – саме те, в що вкладається сьогодні Російська Федерація. Для Росії – дуже важливо довести нас до максимальної депресивного стану для того, щоб можна було впливати на такому негативному психоемоційному фоні на ті рішення, які приймаються відповідно на різних рівнях в Україні. Тобто, щоб ми мали внутрішні конфлікти, традиційні для нашого політичного процесу в мирний час, щоб ми не могли бути сконцентрованими на тому, що треба робити далі з урахуванням того, що війна йде вже два роки, щоб ми мали конфлікти на особистісному рівні тощо", - сказав він.

На думку Подоляка, в України традиційно звикли, що не може бути того, щоб хтось говорив зі своєї ініціативи.

 "Сьогодні є вертикаль управлінська, де є Верховний головнокомандувач – Президент Зеленський і є головнокомандувач – це безпосередньо його підлеглий. Вони безпосередньо спілкуються щодня на різних майданчиках (військовий кабінет, ставка, селектори і т.д.) і, безумовно, вони обговорюють, що треба робити на цьому етапі війни, щоб ми не перетворили цю війну на такий затяжний конфлікт чи, як говорить пан Залужний, "позиційну війну", чи завели її в глухий кут. Тому ще раз: всі рішення щодо того, як має бути структурована військова вертикаль, як має бути структурована військово-політична вертикаль, приймаються відповідно не депутатами. Депутати не можуть ініціювати чи не ініціювати відставки тих чи інших військових. Депутати можуть говорити будь-що, зважаючи на ті посади, які вони займають в рамках парламентських комітетів. Безумовно, пані Безугла займає відповідну посаду в комітеті з національної оборони і безпеки, вона робить відповідні заяви. Але ще раз підкреслю – це не є офіційними заявами Офісу президента чи президента особисто, і тому треба чекати на офіційні заяви", – зазначив Подоляк.

Він відзначив, що Зеленський завжди сам коментує складні питання, однак в цьому випадку немає сенсу коментувати конспірологічні теорії.

"Якщо немає офіційного коментаря, я неодноразово казав – ну немає сенсу постійно коментувати конспірологічні теорії на усунення чи по ротації якійсь, чи по зміні головнокомандувача – давайте в цю конспірологію не грати. Не можемо ми з вами обговорювати конспірологічні версії, це трошки дивно, якщо ми будемо на це реагувати", – наголосив Подоляк.

Передісторія

Заступниця голови комітету з нацбезпеки Безугла звинуватила Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету ВР. На її думку, головком має піти у відставку.

“Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей, без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти”, — написала Безугла.

У Третій штурмовій бригаді, коментуючи заяву нардепки, зазначили, що "всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали свій ніс у справи мобілізації, війни та військових".

Секретар комітету ВР з нацбезпеки й оборони, народний депутат Роман Костенко заперечує, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав подавати якийсь план до комітету.

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Депутат фракції "Слуга Народу" Ігор Кривошеєв повідомив, що зареєстрував постанову щодо відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки.

Безугла не вважає помилкою свої критичні пости на адресу Генштабу ЗСУ

Високопосадовець НАТО анонімно заперечив припущення, які лунають від окремих політиків в Україні, що "у Залужного немає плану".

політика
Президент України
Війна з Росією
Михайло Подоляк
Валерій Залужний
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