У НАТО заявили, що Залужний має план, а припущення деяких політиків є некоректними, - ЄП

Про це журналістам у Брюсселі сказав високопосадовець НАТО, передає "Європейська правда".

Генерал Альянсу, що спілкувався на умовах анонімності, наголосив, що партнери України не нав'язують ЗСУ конкретного підходу у веденні війни, оскільки вважають, що ЗСУ ефективніше визначають планування самостійно, а задача союзників – підтримувати Україну, надаючи необхідне озброєння.

При цьому представник НАТО заперечив припущення, які лунають від окремих політиків в Україні, що "у Залужного немає плану".

"Те, як генерал Залужний описав ситуацію, є точним. Але водночас, коли президент Зеленський каже, що просування не є достатньо швидким – це також правда. Але водночас Залужний не стверджував, що у нього немає плану. Бо у нього є план! Але втілення цього плану – надзвичайно складна задача, навіть із тією підтримкою, яку Захід надає Україні", – пояснив він.

"Те, що їм вдалося досягти такого на Чорному морі – доводить, що Україна надзвичайно успішна і має план для досягнення успіху", – додав генерал.

Передісторія

Заступниця голови комітету з нацбезпеки Безугла звинуватила Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету ВР. На її думку, головком має піти у відставку.

“Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти”, — написала Безугла.

При цьому секретар комітету ВР із нацбезпеки й оборони, народний депутат Роман Костенко заперечує, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав подавати якийсь план.

У Третій штурмовій бригаді, коментуючи заяву нардепки, зазначили, що "всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали свій ніс у справи мобілізації, війни та військових".

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