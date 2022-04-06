Проблема колективного Заходу в тому, що там не покидають надії домовитись з Росією, - Огризко

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV



“З одного боку, ми прекрасно розуміємо, що без допомоги США, Великої Британії, країн Балтії, Польщі та Чехії, які надають нам реальну військову допомогу, Україна б не вистояла. Це очевидно. З іншого боку, чи є така допомога адекватною в такій ситуації, в якій опинилась Україна?! І от тут, до певної міри, мають рацію ті, хто критикує західні країни за недостатні санкції і за недостатню військову допомогу нашим ЗСУ.” - пояснив Огризко.



Огризко наголосив, що в такій екстремальній ситуації, практична допомога та підтримка Заходу могла б бути більшою. Дипломат впевнений, що масштабніша допомога Україні змогла б врятувати тисячі життів українців.



“На Заході є політичні діячі, які вважають, що можна домовитись з Росією та продовжувати вести справи з нею, як це було раніше. Мені здається, що в цьому і є трагедія колективного Заходу. Потрібно нарешті зрозуміти, що Росія є монстром, який має бути економічно та політично знищений. Лише тоді можна буде говорити про якусь систему безпеки для Європи.”, - додав Огризко.





Нагадаємо, 5 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що у НАТО очікують посилення наступу РФ на Сході та Півдні України та підтверджують готовність до подальшого постачання зброї українцям