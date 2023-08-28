Проблемами Кремля щодо псевдовиборів на ТОТ є неможливість показати високу явку і брак "кандидатів" серед місцевих, - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Головною проблемою Кремля з проведення фейкового голосування залишається демонстрація високої явки громадян, що за розрахунками Кремля, має сприяти легітимізації "приєднання" цих територій до РФ. Мешканці окупованих територій сприймають росіян як окупантів і ототожнюють участь у "виборах" зі зрадою. Тим більше, що Верховна Рада України закликала жителів тимчасово окупованих територій уникати участі у незаконних виборах, а Головне управління розвідки МО України попередило про відповідальність всіх причетних до незаконного проведення виборів", - йдеться у повідомленні.

Для забезпечити хоча б видимості явки окупанти проводять із місцевими жителями "роз'яснювальну роботу" і обіцяють дозволити голосувати без паспорта РФ.

Також, за даними ЦПД, населення тимчасово окупованих територій чинить спротив російській паспортизації, яка, до того ж, означає для чоловіків постановку на військовий облік в окупаційних військкоматах.

Крім того, окупанти мають проблеми з тим, щоб найти серед місцевого населення бажаючих балотовуватися на псевдовиборах.

"Виявилось не таким простим знайти серед місцевого населення кандидатів у "депутати" та "губернатори", адже доля зрадників в Україні добре відома. Більшість "кандидатів" – це або колаборанти, які давно переслідуються законом України, або люди, які приїхали з Криму та російських регіонів", - зазначає ЦПД.

ЦПД додає, що для імітації процесу "виборів" росіяни можуть завезти на окуповані території псевдовиборців із різних регіонів РФ.

"Насильна паспортизація громадян та примус громадян брати участь у них є не тільки грубим порушенням норм законодавства України, але і основоположних норм і принципів міжнародного права. Проте, скоріш за все, загарбники продовжуватимуть готуватись до імітації цього процесу з використанням таких механізмів фальсифікації, як екстериторіальні дільниці (щоб забезпечити голосування не за місцем проживання людей), попереднє голосування, репресії щодо тих, хто відмовляється записуватися до виборчих списків", - підсумовує ЦПД.

Навіщо це потрібно Кремлю

Демонстративні псевдовибори ЦПД називає відпрацьованою тактикою російської влади, аналогічною до псевдореферендумів "ДНР/ЛНР", і спробою довести російській, українській та світовій спільноті, що РФ легітимізувала захоплені території й анексувала їх назавжди.

Фото: ЦПД

Виборчі кампанії на окупованих територіях проводитимуть одночасно з загальноросійськими виборами, щоб зробити їх нібито частиною внутрішніх політичних процесів.

ЦПД називає метою "виборів" зміну місцевої "еліти" на російську та інтеграцію окупаційних адміністрацій у правове та політичне поле РФ. Крім того, за допомогою псевдовиборів росіяни хочуть прискорити русифікацію та роздачу російських паспортів.