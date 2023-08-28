Проблемами Кремля щодо псевдовиборів на ТОТ є неможливість показати високу явку і брак "кандидатів" серед місцевих, - ЦПД
Росіяни мають проблеми із демонстрацією високої явки на псевдовиборах на окупованих територіях України, оскільки місцеве населення намагається уникати підтримки незаконних окупаційних ініціатив
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Головною проблемою Кремля з проведення фейкового голосування залишається демонстрація високої явки громадян, що за розрахунками Кремля, має сприяти легітимізації "приєднання" цих територій до РФ. Мешканці окупованих територій сприймають росіян як окупантів і ототожнюють участь у "виборах" зі зрадою. Тим більше, що Верховна Рада України закликала жителів тимчасово окупованих територій уникати участі у незаконних виборах, а Головне управління розвідки МО України попередило про відповідальність всіх причетних до незаконного проведення виборів", - йдеться у повідомленні.
Для забезпечити хоча б видимості явки окупанти проводять із місцевими жителями "роз'яснювальну роботу" і обіцяють дозволити голосувати без паспорта РФ.
Також, за даними ЦПД, населення тимчасово окупованих територій чинить спротив російській паспортизації, яка, до того ж, означає для чоловіків постановку на військовий облік в окупаційних військкоматах.
Крім того, окупанти мають проблеми з тим, щоб найти серед місцевого населення бажаючих балотовуватися на псевдовиборах.
"Виявилось не таким простим знайти серед місцевого населення кандидатів у "депутати" та "губернатори", адже доля зрадників в Україні добре відома. Більшість "кандидатів" – це або колаборанти, які давно переслідуються законом України, або люди, які приїхали з Криму та російських регіонів", - зазначає ЦПД.
ЦПД додає, що для імітації процесу "виборів" росіяни можуть завезти на окуповані території псевдовиборців із різних регіонів РФ.
"Насильна паспортизація громадян та примус громадян брати участь у них є не тільки грубим порушенням норм законодавства України, але і основоположних норм і принципів міжнародного права. Проте, скоріш за все, загарбники продовжуватимуть готуватись до імітації цього процесу з використанням таких механізмів фальсифікації, як екстериторіальні дільниці (щоб забезпечити голосування не за місцем проживання людей), попереднє голосування, репресії щодо тих, хто відмовляється записуватися до виборчих списків", - підсумовує ЦПД.
Навіщо це потрібно Кремлю
Демонстративні псевдовибори ЦПД називає відпрацьованою тактикою російської влади, аналогічною до псевдореферендумів "ДНР/ЛНР", і спробою довести російській, українській та світовій спільноті, що РФ легітимізувала захоплені території й анексувала їх назавжди.
Фото: ЦПДВиборчі кампанії на окупованих територіях проводитимуть одночасно з загальноросійськими виборами, щоб зробити їх нібито частиною внутрішніх політичних процесів.
ЦПД називає метою "виборів" зміну місцевої "еліти" на російську та інтеграцію окупаційних адміністрацій у правове та політичне поле РФ. Крім того, за допомогою псевдовиборів росіяни хочуть прискорити русифікацію та роздачу російських паспортів.
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Раніше українська розвідка закликала жителів ТОТ надавати інформацію про причетних до організації окупаційних псевдовиборів.
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