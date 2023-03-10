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Продавала уявне військове спорядження для українських воїнів: одеситку засудили до 5 років за ґратами

10 березня, 2023 п'ятниця
10:36
Кримінал

Суд призначив до 5 років за ґратами одеситці, яка продавала українським воїнам уявне військове спорядження в соцмережах

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Київської окружної прокуратури м. Одеси визнано винною та засуджено до 5 років позбавлення волі мешканку Одеси за фактом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки", - пише пресслужба

Прокурори довели у суді, що жінка, приєднавшись до волонтерської групи у соцмережах, відстежувала оголошення про пошук військового спорядження для українських воїнів та пропонувала свій товар.

Відправити необхідне спорядження зловмисниця обіцяла після попередньої оплати на її банківську картку. Після отримання грошей замовникам вона нічого не відправила, адже насправді не мала ніякого товару.

У такий спосіб засуджена отримала понад 50 тисяч гривень за "продаж двох приладів нічного бачення та вісім радіостанцій". Гроші ошуканих людей жінка витрачала на власні потреби.

  • СБУ затримала чиновника Одеської військової адміністрації, який вимагав гроші з підприємців.
  • Нацполіція викрила схему привласнення коштів, виділених на закупівлі гуманітарної допомоги та військового спорядження, яку розробили чиновники Одеської ОВА. 
Одеса
війна з Росією
Офіс генпрокурора
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