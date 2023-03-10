Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Київської окружної прокуратури м. Одеси визнано винною та засуджено до 5 років позбавлення волі мешканку Одеси за фактом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки", - пише пресслужба

Прокурори довели у суді, що жінка, приєднавшись до волонтерської групи у соцмережах, відстежувала оголошення про пошук військового спорядження для українських воїнів та пропонувала свій товар.

Відправити необхідне спорядження зловмисниця обіцяла після попередньої оплати на її банківську картку. Після отримання грошей замовникам вона нічого не відправила, адже насправді не мала ніякого товару.

У такий спосіб засуджена отримала понад 50 тисяч гривень за "продаж двох приладів нічного бачення та вісім радіостанцій". Гроші ошуканих людей жінка витрачала на власні потреби.