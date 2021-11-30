В Україні затримали членів міжнародної групи з наркоторгівлі

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Зловмисники викрадали гроші в громадян ЄС і використовували їх у наркоторгівлі.



За попередніми підрахунками, збитки від їхньої діяльності склали мільйони євро.



Слідство повідомляє, що злочинна група діяла протягом двох років, а до її складу входило 11 осіб. Зловмисники грабували банківські термінали.



Свій останній злочин група злочинців скоїла в Нідерланлдах. Вони вкладали вкрадені кошти в наркобізнес і забезпечили трансфер кокаїну для продажу в Україні.



Окрім кокаїну, вони також збували інші наркотики.



Зловмисників спіймали у Львові під час продажу 200 г кокаїну на суму 500 тис. грн.



Трьом учасникам групи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.



Під час 19 обшуків на Львівщині, Волині й Одещині правоохоронці виявили понад 500 тис. грн, зброю та наркотики на 1,3 млн грн.



Затриманим також готують підозру за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ, автоматизованих систем та комп’ютерних мереж) Кримінального кодексу України.

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