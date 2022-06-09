Продавали місце на виборах до Ради за $2,5 млн: у Києві затримали очільника і керівника осередку політичної партії
У Києві затримали голову політичної партії та керівника її територіального осередку під час хабаря за призначення підприємця на керівну посаду районного осередку та підтримку в політичній кар’єрі. Спільникам загрожує до 12 років за ґратами
Про це інформують на сайті Офісу генерального прокурора.
Голова політпартії у змові з очільником територіального осередку цієї ж партії, вимагали у підприємця 2,5 млн доларів за включення його до списку партії на виборах до Верховної ради Україн для отримання мандата народного депутата. Крім того, обіцяли призначення на посаду радника голови Київводоканалу.
Зловмисників затримали під час передачі першої частини - 50 тис. доларів.
"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва викрито та затримано голову однієї із політичних партій та керівника її територіального осередку при спробі шахрайського заволодіння грошовими коштами громадянина. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за фактами шахрайства та зловживання впливом (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 369-2 КК України)", - йдеться в повідомленні.
На фото з місця затримання можна побачити предмети з символікою партії "Наш край".
Про це повідомляє й "Українська правда".
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