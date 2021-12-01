Продавали наркотики на 500 тис. грн щомісяця: на Житомирщині викрили зловмисників

Про це інформує пресцентр Нацполіції.



Членами угруповання було троє житомирян віком від 28 до 40 років. Вони виготовляли наркотики в будинку на Житомирщині й у гаражі на околиці міста.



У поліції повідомляють про неодноразові факти продажу виготовленого амфетаміну, зокрема оптом. Лабораторії працювали мінімум 8-9 місяців. Зловмисники щомісяця виробляли до 1,5 кг наркотиків і продавали на суму 500 тис. грн.



У ході 12 обшуків правоохоронці вилучили синтезований амфетамін, прекурсори, хімічні речовини, обладнання, спеціальний посуд, готівку, банківські картки та чорнову "бухгалтерію".



Крім того, було виявлено гранату Ф-1, набої та травматичний пістолет.



Слідчі затримали трьох осіб і відкрили провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.



У Нацполіції повідомляють, що двоє затриманих уже були засуджені за подібні злочини. Зловмисникам загрожує 6-10 років за ґратами з конфіскацією майна.



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