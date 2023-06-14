Продавали Росатому обладнання для будівництва АЕС: СБУ викрила компанію у Києві

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Це підприємство розробляє, виготовляє і постачає трубопровідну арматуру для атомних електростанцій. До лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до росії через власного дилера у Москві.

"Основним замовником була російська державна корпорація "Росатом", яка використовує українську трубопровідну арматуру для будівництва енергоблоків на 5 атомних електростанціях у різних країнах світу", - йдеться у повідомлені.

Київське конструкторське бюро продовжило працювати з Росією навіть після початку повномасштабної війни, заборони вивезення товарів на митну територію рф і введення санкцій проти Росатому. Для цього розробили схему обходу санкційних обмежень. Фіктивними замовниками української продукції у ній виступали підконтрольні зарубіжні фірми.

Фото: СБУ

При виїзді з України товар переоформлювали на компанії, які перебувають під контролем Росатому, й він відправлявся до нових місць призначення. Представники Росатому проводили онлайн сертифікацію трубопровідної арматури, що була виготовлена в Києві.

За оперативними даними, з початку повномасштабного вторгнення було здійснено 16 експортних операцій на користь Росії на загальну суму майже 42 млн гривень.

На підставі зібраних доказів, слідчі СБУ повідомили генеральному директору Київського бюро та двом його підлеглим про підозру за статтею 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Фото: СБУ

Під час обшуків у фігурантів були вилучені документи, комп'ютерна техніка і засоби зв'язку, які містять докази незаконної діяльності.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.