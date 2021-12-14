Продавав наркотики у приміщеннях суду та СІЗО: ДБР затримали поліцейського на Харківщині

Про це повідомляє пресслужба ДБР.



За даними бюро, поліцейський входив до складу конвою, що переміщував арештованих із Харківського слідчого ізолятора до суду. Він передавав наркотичні речовини затриманим у приміщенні суду та в СІЗО.



Після цього він контролював, щоб його "клієнтів" не оглядали під час повернення до слідчого ізолятора. Гроші за такі послуги поліцейський отримував безпосередньо під час продажу або згодом від родичів заарештованих.



ДБР затримало поліцейського 13 грудня 2021 року під час чергового збуту партії наркотичних речовин у приміщенні СІЗО. Нарзі вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру у збуті наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).



Поліцейському загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 10 грудня 2021 у колонії Полтавської області викрили схему з постачання та продажу наркотиків для ув'язнених.