Продавав по 1 тис. євро. На Київщині шахрай налагодив виробництво підроблених віз до ЄС
34-річний іноземець, який на території України перебуває нелегально, за допомогою спеціально обладнаної апаратури оформлював "візи" країн Європейського Союзу
Під час особистої зустрічі клієнти сплачували завдаток у сумі 300 євро, а за два тижні отримували візу та віддавали решту суми. Самі ж "візи" виготовлялися на території Російської Федерації, розповідають у Національній поліції України.
"За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели санкціонований обшук та вилучили грошові кошти, підроблені документи та інші речові докази, що підтверджують його причетність до незаконної діяльності", - йдеться в оприлюдненому сьогодні, 5 лютого 2022 року, повідомленнні.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
Вирішується питання щодо повідомлення підозри фігуранту та обрання запобіжного заходу.
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