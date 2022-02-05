Продавав по 1 тис. євро. На Київщині шахрай налагодив виробництво підроблених віз до ЄС

Під час особистої зустрічі клієнти сплачували завдаток у сумі 300 євро, а за два тижні отримували візу та віддавали решту суми. Самі ж "візи" виготовлялися на території Російської Федерації, розповідають у Національній поліції України.

"За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели санкціонований обшук та вилучили грошові кошти, підроблені документи та інші речові докази, що підтверджують його причетність до незаконної діяльності", - йдеться в оприлюдненому сьогодні, 5 лютого 2022 року, повідомленнні.





Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.



Вирішується питання щодо повідомлення підозри фігуранту та обрання запобіжного заходу.





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