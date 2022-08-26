Про це Олексій Данілов повідомив у ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Це не тільки наші подарунки. Це подарунки ще й від наших партнерів. З урахуванням отримання точної зброї, яка в нас на сьогодні є, ми можемо кожного дня дарувати подарунки агресору, який вдерся на нашу землю. І таких подарунків ще буде", – анонсував секретар РНБО.

Читайте також: В Україні формується сучасна високотехнологічна система ППО. Колонка Сергія Згурця

"Я думаю, що обов’язково буде продовження. Це будуть не тільки ті об’єкти, які є на сьогодні, їх буде набагато більше", – додав він.

26 серпня на російських складах в окупованому Мелітопольському районі сталась "бавовна".

Того ж дня Business Insider повідомив, що Росія виводить свої винищувачі з Криму після серії вибухів.

18 серпня прогриміли вибухи біля Керчі й Севастополя, окупаційна "влада" Криму теж заявила про роботу ППО та БпЛА.

Того дня стало відомо, що у Бєлгородській області РФ горить та детонує склад з бойовими припасами. У двох селах триває евакуація населення.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb