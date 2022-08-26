Продовження обов’язково буде. Данілов анонсував удари по російських тилах
Секретар РНБО пообіцяв загарбникам продовження атак і "подарунки щодня"
Про це Олексій Данілов повідомив у ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Це не тільки наші подарунки. Це подарунки ще й від наших партнерів. З урахуванням отримання точної зброї, яка в нас на сьогодні є, ми можемо кожного дня дарувати подарунки агресору, який вдерся на нашу землю. І таких подарунків ще буде", – анонсував секретар РНБО.
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"Я думаю, що обов’язково буде продовження. Це будуть не тільки ті об’єкти, які є на сьогодні, їх буде набагато більше", – додав він.
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