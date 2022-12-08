Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони України.

Під час візиту делегація Збройних Сил Королівства Іспанії була ознайомлена з безпековою ситуацією в Україні, складом, чисельністю угруповань ЗС РФ як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території РФ вздовж державного кордону України та території суміжних держав, характером дій і напрямків зосередження противника, його втрат в особовому складі та техніці, виявлених фактах порушення противником правил ведення війни та злочинів проти людяності.

Окрім того, була обговорена оцінка ймовірного характеру дій противника надалі, безпекова ситуація на українсько-білоруському кордоні, тенденції розвитку воєнно-стратегічної обстановки в Східній Європі та Чорноморському регіоні.

Делегація відвідала місця скоєння воєнних злочинів російськими окупантами, зокрема міста-герої Гостомель, Ірпінь.

"Для мене було дуже важливо приїхати до вас. Дотепер ми знали про все це лише з газет та телебачення. Я перейнявся тим, що відбувалося тут під час російської агресії. Мені дуже важко сприйняти це все. І я буду максимально сприяти майбутній допомозі Україні", – наголосив начальник Генерального штабу оборони Королівства Іспанії Теодор Лопес Кальдерон.

Також, у Києві делегація Збройних Сил Королівства Іспанії відвідала виставку знищеної російської військової техніки, привезеної з Гостомелю Київської області, на Михайлівській площі.

Делегація Збройних Сил Королівства Іспанії вшанувала всіх полеглих Героїв за Україну біля Стіни пам’яті загиблих за Україну біля Михайлівського Золотоверхого монастиря.

"Я висловлюю відданість Збройних Сил Іспанії продовжувати нашу підтримку задля остаточної перемоги ЗСУ над збройними силами Російської Федерації. Я також хочу висловити свою вдячність і захоплення українським народом за його мужність, мужність і рішучість захищати власним життям свою країну, свободу та гідність", - відзначив Кальдерон.

Своєю чергою Валерій Залужний від імені ЗСУ висловив вдячність Іспанії за дієву, всеохопну та тривалу підтримку та допомогу.

Нагадаємо, 2 грудня Іспанія передала Україні перші ЗРК Hawk.

16 листопада Маргарита Роблес заявила, що Іспанія планує тренувати 2400 українських військових за рік у межах затвердженої місії ЄС.

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