Про це вона розповіла в ефірі Еспресо.

"Продуктивність волонтерів не залежить від донейтів, продуктивність волонтерів залежить від навички комунікації. Не все можна купити за гроші. Нам показали це перші два тижні активної фази війни, коли в принципі донейтів вистачало з усього світу, а купити не було де, тому я фокусуюся більше все-таки не на зборі коштів, а на залученні безпосередньої допомоги", - сказала Ореста Бріт.

Волонтерка розповіла, що з 2014 року до своєї роботи намагалася залучати людей, які замість грошей надсилали необхідні речі.

"За всі вісім років я просила усіх, хто мені допомагав, купувати необхідні речі та за моєї підтримки передавати хлопцям. Тому я намагаюся відійти від саме фінансової підтримки, а знаходити людей, які можуть закупити все, що мені потрібно, щоб завести на передову", - додала вона.