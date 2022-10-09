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Головна війна з Росією Продуктивність волонтерів залежить не від донейтів, а від навичок комунікації, - волонтерка Ореста Бріт
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Продуктивність волонтерів залежить не від донейтів, а від навичок комунікації, - волонтерка Ореста Бріт

9 жовтня, 2022 неділя
18:06
війна з Росією Петро Порошенко на фронті

Волонтерка, голова благодійного фонду "БОН", володарка ордену Княгині Ольги III ступеня Ореста Бріт розповіла, що у своїй роботі вона фокусується більше не на зборі донейтів, а на залученні безпосередньої допомоги людей, бо не завжди можна придбати необхідне

Про це вона розповіла в ефірі Еспресо.

"Продуктивність волонтерів не залежить від донейтів, продуктивність волонтерів залежить від навички комунікації. Не все можна купити за гроші. Нам показали це перші два тижні активної фази війни, коли в принципі донейтів вистачало з усього світу, а купити не було де, тому я фокусуюся більше все-таки не на зборі коштів, а на залученні безпосередньої допомоги", - сказала Ореста Бріт.

Волонтерка розповіла, що з 2014 року до своєї роботи намагалася залучати людей, які замість грошей надсилали необхідні речі.

"За всі вісім років я просила усіх, хто мені допомагав, купувати необхідні речі та за моєї підтримки передавати хлопцям. Тому я намагаюся відійти від саме фінансової підтримки, а знаходити людей, які можуть закупити все, що мені потрібно, щоб завести на передову", - додала вона.

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