Продуктивність волонтерів залежить не від донейтів, а від навичок комунікації, - волонтерка Ореста Бріт
Волонтерка, голова благодійного фонду "БОН", володарка ордену Княгині Ольги III ступеня Ореста Бріт розповіла, що у своїй роботі вона фокусується більше не на зборі донейтів, а на залученні безпосередньої допомоги людей, бо не завжди можна придбати необхідне
Про це вона розповіла в ефірі Еспресо.
"Продуктивність волонтерів не залежить від донейтів, продуктивність волонтерів залежить від навички комунікації. Не все можна купити за гроші. Нам показали це перші два тижні активної фази війни, коли в принципі донейтів вистачало з усього світу, а купити не було де, тому я фокусуюся більше все-таки не на зборі коштів, а на залученні безпосередньої допомоги", - сказала Ореста Бріт.
Волонтерка розповіла, що з 2014 року до своєї роботи намагалася залучати людей, які замість грошей надсилали необхідні речі.
"За всі вісім років я просила усіх, хто мені допомагав, купувати необхідні речі та за моєї підтримки передавати хлопцям. Тому я намагаюся відійти від саме фінансової підтримки, а знаходити людей, які можуть закупити все, що мені потрібно, щоб завести на передову", - додала вона.
- Країни Європейського Союзу планують цієї зими провести навчання до 15 тисяч українських військових.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.21
Купівля 40.21Продаж 41.07
-
EUR
Купівля 38.91Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе