За зиму в ЄС планують підготувати 15 тис. українських воїнів, - Welt

Про це у неділю, 9 жовтня 2022 року, із посиланням на власні джерела повідомило німецьке видання Welt am Sonntag.

Як зазначається, посли ЄС в рамках Комітету з потань політики і безпеки вже затвердили рішення, згідно з яким відповідні модулі та структури навчальної місії мають створити у стислі терміни.

Дві штаб-квартири навчальної місії, загальною тривалістю у два роки, мають відкрити у Німеччині та Польщі.

Мета навчань полягає в тому, щоб Україна могла "самостійно вести бойові дії щодо захисту територіальної цілісності та суверенітету", повідомляє Welt.

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У Польщі, зокрема, створять багатонаціональну команду інструкторів, що діятиме на оперативному рівні. Планується, що тут українських військових навчатимуть захисту від хімічної, біологічної та ядерної зброї, наданню медичної допомоги та боротьбі з кібератаками. Також відбуватиметься навчання з військової логістики, ремонту озброєння, вуличних боїв та протиповітряної оборони, а також підготовка артилеристів.

У другому навчальному командуванні у Німеччині, за даними Welt am Sonntag, відбуватиметься спеціальний вишкіл більшого масштабу, наприклад, з розмінування територій або тактична підготовка. Планується також проведення навчальних курсів в інших країнах ЄС. Рішення щодо нової навчальної місії мають ухвалити міністри закордонних справ ЄС на зустрічі в Люксембурзі 17 жовтня.

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