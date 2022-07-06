Про це інформує керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Зазначається, що проєкт розробки нафти в Арктиці "Восток Ойл" російської компанії "Роснєфть" зупинився через санкції. Попередньо проєкт оцінювався в €70 млрд та мав бути запущеним до 2024 року. Проте за прогнозами запустити його не вийде як мінімум до 2029 року.

Раніше до кінця десятиліття там планували видобувати 2% нафти у світі.

"Західні санкції гарантують Росії шлях "назад у минуле". Газове ембарго - це головна річ, яка ма бути у сьомому санкційному пакеті ЄС. Також необхідно обмежити весь імпорт нафти", - прокоментував Єрмак.

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