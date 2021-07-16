Проєкт системи моніторингу олігархів підготують до 7 вересня, - Данілов
Президент та Рада нацбезпеки доручили органам центральної виконавчої влади до 7 вересня підготувати для обговорення проєкт системи моніторингу олігархів
Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив за результатами засідання 16 липня, повідомляє Еспресо.TV.
"Доручили Апарату Ради нацбезпеки, членам РНБО, Антимонопольному комітету, Службі безпеки, всім органам центральної виконавчої влади до 7 вересня підготувати проєкт системи моніторингу щодо тих осіб, яких ми з вами звикли називати олігархами", – повідомив він.
Данілов додав, що "система моніторингу буде зрозумілою, і всі розумітимуть, чим саме буде ця система моніторингу і кого вона стосуватиметься".
- Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що інформація про нібито підміну санкційних списків злодіїв в законі та кримінальних авторитетів не відповідає дійсності
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