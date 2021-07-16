Проєкт системи моніторингу олігархів підготують до 7 вересня, - Данілов

Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив за результатами засідання 16 липня, повідомляє Еспресо.TV.

"Доручили Апарату Ради нацбезпеки, членам РНБО, Антимонопольному комітету, Службі безпеки, всім органам центральної виконавчої влади до 7 вересня підготувати проєкт системи моніторингу щодо тих осіб, яких ми з вами звикли називати олігархами", – повідомив він.

Данілов додав, що "система моніторингу буде зрозумілою, і всі розумітимуть, чим саме буде ця система моніторингу і кого вона стосуватиметься".

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