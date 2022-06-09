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Професії для українських дітей допомагатиме обирати штучний інтелект, - МОН

9 червня, 2022 четвер
19:33
Суспільство школярі, діти

Команда Міністерства освіти і науки України анонсувало реалізацію проєкту "Обери професію своєї мрії", який уже пройшов пілотування у 2021 році

Про це повідомляє сайт міністерства.

Проєкт присвячений профорієнтації та побудові кар’єри, допомагає відповісти на питання "Яку професію обрати для дитини?"

"Ми взяли за основу кращий світовий досвід і розробили тестування на основі штучного інтелекту, що дозволяє швидко й точно визначити перелік здібностей і актуальних професій індивідуально для кожної дитини", – цитує пресслужба міністерства його очільника Сергія Шкарлета.

Проєкт "Обери професію своєї мрії" складається з 5 головних кроків:

  1. Профорієнтаційне тестування на основі штучного інтелекту.
  2. Консультації кар’єрних радників за допомогою технології «перегорнутий кол-центр».
  3. Мультимедійні курси в міжнародному форматі SCORM щодо трендів ринку праці, складання резюме, підготовки до співбесіди, порад батькам і учням, вибору професії мрії тощо.
  4. Онлайн-екскурсії на провідні підприємства України.
  5. Топ-100 найактуальніших професій сьогодення та майбутнього.

"Наразі проєктом скористалися більше ніж 30 тис. учнів 7-11 класів з усіх регіонів України. Ця кількість зростатиме, допоки програмою профорієнтації не будуть охоплені всі учні, які закінчують середню школу", – йдеться в повідомленні МОН.

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Новини
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школярі
Шкарлет
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