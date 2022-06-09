Професії для українських дітей допомагатиме обирати штучний інтелект, - МОН
Команда Міністерства освіти і науки України анонсувало реалізацію проєкту "Обери професію своєї мрії", який уже пройшов пілотування у 2021 році
Про це повідомляє сайт міністерства.
Проєкт присвячений профорієнтації та побудові кар’єри, допомагає відповісти на питання "Яку професію обрати для дитини?"
"Ми взяли за основу кращий світовий досвід і розробили тестування на основі штучного інтелекту, що дозволяє швидко й точно визначити перелік здібностей і актуальних професій індивідуально для кожної дитини", – цитує пресслужба міністерства його очільника Сергія Шкарлета.
Проєкт "Обери професію своєї мрії" складається з 5 головних кроків:
- Профорієнтаційне тестування на основі штучного інтелекту.
- Консультації кар’єрних радників за допомогою технології «перегорнутий кол-центр».
- Мультимедійні курси в міжнародному форматі SCORM щодо трендів ринку праці, складання резюме, підготовки до співбесіди, порад батькам і учням, вибору професії мрії тощо.
- Онлайн-екскурсії на провідні підприємства України.
- Топ-100 найактуальніших професій сьогодення та майбутнього.
"Наразі проєктом скористалися більше ніж 30 тис. учнів 7-11 класів з усіх регіонів України. Ця кількість зростатиме, допоки програмою профорієнтації не будуть охоплені всі учні, які закінчують середню школу", – йдеться в повідомленні МОН.
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