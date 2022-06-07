Окупанти вимагають переводити школи Херсонщини на російську програму: з 60 директорів погодились двоє

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України

"З близько 60 присутніх директорів шкіл пропозицію прийняли лише двоє. Відповідно, їм доручено провести збори своїх педколективів та змусити підлеглих переоформитись за російським законодавством уклавши договори з окупаційною адміністрацією", – йдеться в повідомленні ГУР.

Такі ж збори провели з працівниками Херсонської дирекції залізничних перевезень Укрзалізниці. Представники окупаційної адміністрації повідомили залізничникам, що виплачуватимуть гроші лише тим працівникам, які підуть на співпрацю. Розвідники повідомляють, що розмір виплат буде вдвічі меншим, ніж чинні зарплати Укрзалізниці.

"Очевидно, що окупаційна адміністрація Херсона не має достатніх фінансових ресурсів із забезпечення життєдіяльності міста в умовах окупації. До того ж у найближчій перспективі надходження цих фінансових ресурсів не планується", – йдеться в повідомленні ГУР.

Крім того управління повідомляє про продаж у Херсоні sim-карт російських мобільних операторів, під час яких продавці фотографують першу та другу сторінку паспортів громадян України.

Нагадаємо, мешканців окупованого Херсона росіяни планують вивозити до Маріуполя для відновлення міста та збирання тіл загиблих в обмін на їжу.

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